Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bugün kimin maçı var? 15 Aralık 2024 Pazar maç programı

Bugün kimin maçı var? 15 Aralık 2024 Pazar maç programı

11:3315/12/2024, Pazar
G: 15/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>Bugün hangi maçlar var?</p>
Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar futbolseverler tarafından merak konusu. Bugün kimin maçı var ve Bugün hangi maçlar var? soruları, özellikle yoğun maç süreçleri en sık aranan konular arasında yer alıyor. Bugünkü maç programı, ligler ve turnuvalara göre değişiklik gösterebilecekken, futbol tutkunları favori takımlarının maç saatleri sabırsızlıkla bekleniyor. Bu nedenle günün Uluslar Ligi, Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - LaLiga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz Ligi maçlarını takip etmek ve maçlar saat kaçta? sorusuna yanıt bulunması, sporseverler için büyük önem taşıyor. İşte 15 Aralık 2024 Pazar maç programı, canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu.

Bugün kimin maçı var? diye merak ediyorsanız, tam doğru yerdesiniz! Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha bizi bekliyor. Bugünkü maç programı oldukça dolu ve birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak. Bugün hangi maçlar var diye merak ediyorsanız, aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz. Peki, bugün hangi liglerde ve saat kaçta maçlar var? İster Süper Lig'in yerli derbilerini takip edin, ister Avrupa'nın büyük liglerindeki devlerin mücadelesini izleyin, bugün için herkese uygun bir maç bulunacak. Bugünün maçları ile ilgili detaylı bilgiye spor haberleri sitelerinden ve televizyon yayın akışlarından ulaşabilirsiniz. Peki bugün hangi maçlar var? 6 Ekim 2024 Pazar maçlar var, saat kaçta? İşte Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - LaLiga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz - Premier Lig, Suudi Arabistan - Pro Lig canlı skor, fikstür puan durumu.

Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var?

13:30 Bandırmaspor - Gençlerbirliği Trendyol 1. Lig TRT Spor

13:30 Hatayspor - Göztepe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

14:00 Giresunspor - Derince Bld. TFF 2. Lig Yayın Yok

14:00 Elazığspor - Beyoğlu Yeni Çarşı TFF 2. Lig Elazığspor Ücretli Youtube

14:00 Aksaray Bld. - Bucaspor TFF 2. Lig Yayın Yok



14:00 1461 Trabzon - İnegölspor TFF 2. Lig Yayın Yok

14:00 Türk Metal 1963 - Balıkesirspor TFF 3. Lig Yayın Yok

14:00 Niğde Bld. - Denizlispor TFF 3. Lig TFF Youtube

14:30 Lecce - Monza İtalya Serie A Yayın Yok

15:00 Zira - Turan Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

15:30 Braunschweig - Elversberg Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 4

15:30 Köln - Nürnberg Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4

15:30 Greuther Fürth - Hannover 96 Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 3

16:00 Ümraniyespor - Keçiörengücü Trendyol 1. Lig Bein Sports Max 1

16:00 Çorum FK - Amedspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

16:00 Antalyaspor - Kayserispor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

16:00 Atletico Madrid - Getafe İspanya La Liga S Sport Plus

17:00 Brighton - Crystal Palace İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

17:00 Bologna - Fiorentina İtalya Serie A Yayın Yok

17:00 Parma - Verona İtalya Serie A Yayın Yok

17:00 Montpellier - Nice Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2

17:30 Heidenheim - Stuttgart Almanya Bundesliga Bein Sports 4

17:30 Neftçi Bakü - Kapaz Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

18:15 Alaves - Athletic Bilbao İspanya La Liga S Sport Plus

18:30 Celtic - Glasgow Rangers İskoçya Lig Kupası Final S Sport Plus

18:45 Ajax - Almere Hollanda Eredivisie TV 8 Buçuk

19:00 Kocaelispor - Esenler Erokspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

19:00 Fenerbahçe - Rams Başakşehir Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

19:00 Brest - Nantes Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2

19:00 Le Havre - Strasbourg Fransa Ligue 1 beIN Sports Tod TV

19:00 Rennes - Angers Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1

19:30 Manchester City - Manchester Utd İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

19:30 B.Dortmund - Hoffenheim Almanya Bundesliga Bein Sports 4

20:00 Como - Roma İtalya Serie A Yayın Yok

20:30 Real Sociedad - Las Palmas İspanya La Liga S Sport Plus

20:30 Villarreal - Real Betis İspanya La Liga S Sport Plus

20:30 Racing Santander - Huesca İspanya La Liga 2 Yayın Yok

21:30 Leipzig - Eintracht Frankfurt Almanya Bundesliga Bein Sports 4

22:00 Chelsea - Brentford İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

22:00 Southampton - Tottenham İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 1

22:45 Milan - Genoa İtalya Serie A Yayın Yok

22:45 PSG - Lyon Fransa Ligue 1 Bein Sports 2

23:00 Barcelona - Leganes İspanya La Liga S Sport Plus


Canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu için tıklayın

#bugünkü maç programı
#Süper Lig
#maç saatleri

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
iPhone model listesi yenileniyor: Apple'ın satıştan kaldırılan cihazlar