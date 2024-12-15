Bugünkü maçlar futbolseverler tarafından merak konusu. Bugün kimin maçı var ve Bugün hangi maçlar var? soruları, özellikle yoğun maç süreçleri en sık aranan konular arasında yer alıyor. Bugünkü maç programı, ligler ve turnuvalara göre değişiklik gösterebilecekken, futbol tutkunları favori takımlarının maç saatleri sabırsızlıkla bekleniyor. Bu nedenle günün Uluslar Ligi, Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - LaLiga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz Ligi maçlarını takip etmek ve maçlar saat kaçta? sorusuna yanıt bulunması, sporseverler için büyük önem taşıyor. İşte 15 Aralık 2024 Pazar maç programı, canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu.
Bugün kimin maçı var? diye merak ediyorsanız, tam doğru yerdesiniz! Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha bizi bekliyor. Bugünkü maç programı oldukça dolu ve birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak. Bugün hangi maçlar var diye merak ediyorsanız, aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz. Peki, bugün hangi liglerde ve saat kaçta maçlar var? İster Süper Lig'in yerli derbilerini takip edin, ister Avrupa'nın büyük liglerindeki devlerin mücadelesini izleyin, bugün için herkese uygun bir maç bulunacak. Bugünün maçları ile ilgili detaylı bilgiye spor haberleri sitelerinden ve televizyon yayın akışlarından ulaşabilirsiniz. Peki bugün hangi maçlar var? 6 Ekim 2024 Pazar maçlar var, saat kaçta? İşte Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - LaLiga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz - Premier Lig, Suudi Arabistan - Pro Lig canlı skor, fikstür puan durumu.
Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var?
13:30 Bandırmaspor - Gençlerbirliği Trendyol 1. Lig TRT Spor
13:30 Hatayspor - Göztepe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
14:00 Giresunspor - Derince Bld. TFF 2. Lig Yayın Yok
14:00 Elazığspor - Beyoğlu Yeni Çarşı TFF 2. Lig Elazığspor Ücretli Youtube
14:00 Aksaray Bld. - Bucaspor TFF 2. Lig Yayın Yok
14:00 1461 Trabzon - İnegölspor TFF 2. Lig Yayın Yok
14:00 Türk Metal 1963 - Balıkesirspor TFF 3. Lig Yayın Yok
14:00 Niğde Bld. - Denizlispor TFF 3. Lig TFF Youtube
14:30 Lecce - Monza İtalya Serie A Yayın Yok
15:00 Zira - Turan Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
15:30 Braunschweig - Elversberg Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 4
15:30 Köln - Nürnberg Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4
15:30 Greuther Fürth - Hannover 96 Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 3
16:00 Ümraniyespor - Keçiörengücü Trendyol 1. Lig Bein Sports Max 1
16:00 Çorum FK - Amedspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
16:00 Antalyaspor - Kayserispor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
16:00 Atletico Madrid - Getafe İspanya La Liga S Sport Plus
17:00 Brighton - Crystal Palace İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
17:00 Bologna - Fiorentina İtalya Serie A Yayın Yok
17:00 Parma - Verona İtalya Serie A Yayın Yok
17:00 Montpellier - Nice Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2
17:30 Heidenheim - Stuttgart Almanya Bundesliga Bein Sports 4
17:30 Neftçi Bakü - Kapaz Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
18:15 Alaves - Athletic Bilbao İspanya La Liga S Sport Plus
18:30 Celtic - Glasgow Rangers İskoçya Lig Kupası Final S Sport Plus
18:45 Ajax - Almere Hollanda Eredivisie TV 8 Buçuk
19:00 Kocaelispor - Esenler Erokspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
19:00 Fenerbahçe - Rams Başakşehir Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
19:00 Brest - Nantes Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2
19:00 Le Havre - Strasbourg Fransa Ligue 1 beIN Sports Tod TV
19:00 Rennes - Angers Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1
19:30 Manchester City - Manchester Utd İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
19:30 B.Dortmund - Hoffenheim Almanya Bundesliga Bein Sports 4
20:00 Como - Roma İtalya Serie A Yayın Yok
20:30 Real Sociedad - Las Palmas İspanya La Liga S Sport Plus
20:30 Villarreal - Real Betis İspanya La Liga S Sport Plus
20:30 Racing Santander - Huesca İspanya La Liga 2 Yayın Yok
21:30 Leipzig - Eintracht Frankfurt Almanya Bundesliga Bein Sports 4
22:00 Chelsea - Brentford İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
22:00 Southampton - Tottenham İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 1
22:45 Milan - Genoa İtalya Serie A Yayın Yok
22:45 PSG - Lyon Fransa Ligue 1 Bein Sports 2
23:00 Barcelona - Leganes İspanya La Liga S Sport Plus
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