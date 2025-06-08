Bugün, 8 Haziran Pazar günü futbolseverler için heyecan verici bir maç programı var! Özellikle Türkiye-ABD mücadelesi, günün en çok merak edilen karşılaşmaları arasında yer alıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmaları öncesi hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımımız, Amerika Birleşik Devletleri ile özel bir maçta karşı karşıya geliyor. Bu önemli hazırlık maçı, millilerimizin son durumunu görmek ve eksikleri gidermek adına büyük önem taşıyor. Peki bugün maç var mı, hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var, ne zaman, saat kaçta? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, hazırlık maçları 8 Haziran 2025 günün maç programı...
Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? diye merak ediyorsanız, tam doğru yerdesiniz! Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha bizi bekliyor. Bugünkü maç programı oldukça dolu ve birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak. Bugün maçları merak ediyorsanız, aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz. Peki, bugün hangi liglerde ve saat kaçta maçlar var? İster Süper Lig'in yerli derbilerini takip edin, ister Avrupa'nın büyük liglerindeki devlerin mücadelesini izleyin, bugün için herkese uygun bir maç bulunacak. Bugünün maçları ile ilgili detaylı bilgiye spor haberleri sitelerinden ve televizyon yayın akışlarından ulaşabilirsiniz. Peki bugün maç var mı, hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var, ne zaman, saat kaçta? İşte 8 Haziran 2025 günün maç programı...
Bugün kimin maçı var? 8 Haziran Pazar bugün hangi maçlar var?
03:00 Louisville City - Tampa Bay Rowdies ABD USL Championship USL Championship Youtube
04:00 New Mexico - Colorado Springs ABD USL Championship USL Championship Youtube
04:00 San Antonio - Las Vegas Lights ABD USL Championship USL Championship Youtube
04:00 Leones Negros - Tapatio Meksika Liga de Expansion Tuttur TV
05:00 Oakland Roots - El Paso Locomotive ABD USL Championship USL Championship Youtube
05:30 Phoenix Rising - Orange County ABD USL Championship USL Championship Youtube
06:00 Sacramento Republic - FC Tulsa ABD USL Championship USL Championship Youtube
08:00 Omiya Ardija - Ehime Japonya J2 Ligi Tuttur TV
08:00 Toyama - Mito Japonya J2 Ligi Tuttur TV
09:00 Hiroshima - Avispa Fukuoka Japonya Levain Kupası Tuttur TV
12:00 Yokohama FC - Cerezo Osaka Japonya Levain Kupası Tuttur TV
16:00 Almanya - Fransa UEFA Uluslar Ligi 3'üncülük TV8 Exxen
19:00 Gürcistan - Yeşil Burun Adaları Hazırlık Maçı TV 8 Buçuk Exxen
19:30 Racing Santander - Mirandes İspanya La Liga 2 Yarı Final S Sport
20:00 Türkiye - Arnavutluk U21 Hazırlık Maçı A Spor
20:00 Kings Dünya Kupası S Sport 2S Sport Plus
21:00 Kings Dünya Kupası S Sport 2S Sport Plus
22:00 Kings Dünya Kupası S SportS Sport Plus
22:00 Portekiz - İspanya UEFA Uluslar Ligi Final TV8 Exxen
23:00 Kings Dünya Kupası S SportS Sport Plus
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