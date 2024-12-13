TOKİ tarafından 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Kocaeli Körfez İlimtepe Mahallesi 3. ve 4. etap konut projesinde yer alan 2+1 nitelikli 1.041 adet ve 3+1 nitelikli 465 adet olmak üzere toplamda 1.506 adet konut için konut belirleme kurası çekiliyor. İşte TOKİ Kocaeli Körfez İlimtepe Mahallesi 3. ve 4. etap konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
TOKİ tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamındaki Kocaeli Körfez İlimtepe Mah. 3. Etap 520 Konut Projesi ile Kocaeli Körfez İlimtepe Mah. 4. Etap 564 Konut Projesi'nde yer alan; 2+1 konut tipinden 758 adet ve 3+1 konut tipinden 326 adet olmak üzere toplam 1.084 konut için Konut Belirleme Kurası yapılmakta. Kura çekilişleri TOKİ’nin YouTube hesabından canlı yayın ile yapılmakta. İşte TOKİ Kocaeli Körfez İlimtepe Mahallesi konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 23 Aralık 2024 – 4 Şubat 2025 tarihleri arasında, bu tarih aralığında sözleşme imzalamayanlar, 5 Şubat 2025 – 7 Şubat 2025 tarihler arasında T.HalkBankası A.Ş. – Kocaeli Körfez Şubesi’nde imzalanabilecektir.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat bedeli sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış(MMA) Oranı’na göre artırılacaktır.
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Temmuz 2025 tarihinden itibaren başlatılacaktır. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.
Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde Başvuru dönemi itibariyle (Eylül/Ekim 2022) son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan Konut Hak Sahipleri 23 Aralık 2024 – 7 Şubat 2025 tarihleri arasında T.Halkbankası A.Ş. Kocaeli Körfez Şubesi’nde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalanabilecektir.