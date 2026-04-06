Trump: Savaş çok çabuk bitebilir

18:17 6/04/2026, Pazartesi
G: 6/04/2026, Pazartesi
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın müzakereleri iyi niyetle sürdürdüğünü ifade ederek, "Gerekli şeyler yapılırsa savaş çok çabuk bitebilir." dedi. İran'a yönelik tehditlerini sürdüren Trump, "İran için son tarih salı. Sunulan teklif önemli. Savaş tek bir şeyle ilgili, İran nükleer silah edinemez." ifadelerini de kullandı. Trump, İran'ın teslim olmaması durumunda köprüleri ve santralleri yok edeceklerini de savundu. ABD halkının, geri dönüş istediğini de kaydeden Trump, "Seçme şansım olsa İran petrolünü alırdım." dedi.

Öte yandan Trump yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın uzantısı PJAK'a da sitemde bulundu.

İran'a silah gönderdiklerini ancak PJAK'un bu silahları tuttuğunu ifade eden ABD Başkanı, "Onlara kızgınım. Bedel ödeyecekler." dedi.

Ayrıntılar Geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Donald Trump
#ABD
#İran
#Nükleer
