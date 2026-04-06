İran basını Hamaney'in görüntülerini paylaştı: Ses getiren 'Dimona' detayı

ABD-İsrail’in düzenlediği saldırılarda yüzünden ağır bir şekilde yaralandığı iddia edilen Mücrteba Hamaney’in çarpıcı görüntüleri paylaşıldı.

DİMONA NÜKLEER TESİSİ'NİN HARİTASI YER ALDI

İran basınına yansıyan görüntülerde, Hamaney’in askeri operasyon odasına girdiği anlar yer alıyor. Odadaki üst düzey İranlı askeri yetkililer, Hamaney içeri girince hep birlikte ayağa kalkıyor. Odada yer alan dijital ekranda ise İsrail’deki Dimona nükleer reaktör sahasının büyük bir görseli ile koordinatlarının yer aldığı görüldü.

İsrail, 20 Mart’ta İran’ın Natanz nükleer tesisini hava saldırısıyla vurmuş, İran da misilleme olarak İsrail’in Dimona nükleer tesisini füzelerle hedef almıştı. Tesisin bulunduğu bölgeye bir füze düşmüş ancak tesiste hasar olup olmadığı açıklanmamıştı.

Mücteba Hamaney’in söz konusu görüntüleri, kısa sürede çok kez tıklanırken, kullanıcılar ‘videonun yapay zeka üretimi’ olabileceğine ilişkin yorumlarda bulundu. Ses getiren görüntülere ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

YOĞUN BAKIMDA OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Öte yandan söz konusu paylaşım, İsrail merkezli Yedioth Ahronoth’un haberinde İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney'in yer altındaki bir yoğun bakım ünitesinde tutulduğunu iddia etmesinin ardından geldi.

DİMONA NÜKLEER TESİSİ NEDEN ÖNEMLİ?

Dimona Nükleer Tesisi, İsrail’in Necef Çölü’nde, Dimona şehri yakınlarında yer alan ve ülkenin nükleer silah programının merkezi olduğu düşünülen bir tesistir. Resmî olarak araştırma ve desalinizasyon amacıyla kurulmuş olsa da, bazı çevreler tesisin nükleer silah geliştirme kapasitesine sahip olduğunu iddia ediyor.