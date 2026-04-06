ABD İsviçre'nin F-35 ödemelerine çöktü: Para İsrail'in Patriot tedarikine aktarıldı

SRF'in haberine göre İsviçre’nin hem Patriot sistemi hem de F-35 Lightning II için yaptığı ödemeler aynı finansal yapı içinde yönetildi. Bu durum, İsviçre’nin belirli bir proje için ödemeyi durdurmasının pratikte etkisiz kalmasına yol açtı.

Çünkü ABD, F-35 programı kapsamında yatırılan parayı alıp Patriot sistemine yönlendirme yetkisine sahip. Böylece İsviçre hükümeti Patriot için ödeme yapmama kararı alsa bile, sistem içindeki para akışı farklı bir kalem üzerinden devam ettirildi.

Amerikan üretimi Patriot hava savunma sistemleri

Bu mekanizma, alıcı ülkenin siyasi kararlarının, ABD’nin kurduğu finansal ve askeri tedarik sistemi karşısında sınırlı kaldığını gösterdi.

Çökülen para İsrail için kullanıldı

ABD'nin Patriot sistemine aktardığı bu para, iddialara göre İsrail'in hava savunma füzesi tedariki için kullanılıyor. İran ile savaşta savunma anlamında büyük bir çöküş yaşayan İsrail, Patriot füzelerinin tükenmesi nedeniyle köşeye sıkışmıştı.

İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırıları

Bu iddialar, Almanya'daki eski Volkswagen fabrikasının artık İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemi için füze üreteceği haberlerinden sonra büyük gerçeklik taşımakta.

Alman sanayi devi bu kararıyla, "Siyonistlere diyet ödüyorlar" yorumlarına neden olmuş ve büyük tepki toplamıştı.



