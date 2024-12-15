Çeyrek altın alış satış fiyatları

, kuyumcular ve bankalar üzerinden takip edilebilir. Bu platformlarda genellikle anlık olarak güncellenen çeyrek altın fiyatları yer alır. Çeyrek altın alırken veya satarken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri, güvenilir bir alım satım platformu seçmektir. Gram altın alış fiyatı 2.974,72 TL Gram altın satış fiyatı 2.975,10 TL’den işlem görmekte. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 15 Aralık 2024 çeyrek altın alış satış fiyatı.