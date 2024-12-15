Çeyrek altın ne kadar sorusu, yatırımcılar ve hediye amaçlı altın almak isteyenler tarafından sıkça araştırılıyor. Güncel çeyrek altın fiyatı, piyasalardaki dalgalanmalara göre sürekli değişiklik gösterir. Çeyrek altın alış satış fiyatı ise kuyumcular ve bankaların belirlediği oranlara göre farklılık gösterebilir. Peki bugün çeyrek altın fiyatı, çeyrek altın alış satış ne kadar?
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın alış fiyatı 4.883,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 4.950,00 TL
Çeyrek Altın Nedir?
Çeyrek altın, Türkiye’de en yaygın kullanılan yatırım ve hediye altın çeşitlerinden biridir. Darphane tarafından basılan çeyrek altın, küçük boyutu ve uygun fiyatıyla popülerdir.
Çeyrek Altının Özellikleri Neler?
Ağırlık: 1.75 gram (Saf altın miktarı 1.6065 gram)
Ayarı: 22 ayar (91.6% saflık)
Çap: 18 mm
Tasarım: Ön yüzünde Atatürk portresi, arka yüzünde ise kabartmalı çiçek desenleri bulunur.
Kulplu-Kulpsuz: Genellikle kulplu hali takı amaçlı kullanılır, kulpsuz hali yatırım için tercih edilir.
Çeyrek altın, düğünlerde ve özel günlerde hediye olarak sıkça verilirken, yatırım amacıyla da güvenli bir liman olarak görülmektedir.