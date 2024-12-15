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Altın piyasasında son durum: Çeyrek altın ne kadar kaç TL?

Altın piyasasında son durum: Çeyrek altın ne kadar kaç TL?

09:5415/12/2024, Pazar
G: 15/12/2024, Pazar
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Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın ne kadar sorusu, yatırımcılar ve hediye amaçlı altın almak isteyenler tarafından sıkça araştırılıyor. Güncel çeyrek altın fiyatı, piyasalardaki dalgalanmalara göre sürekli değişiklik gösterir. Çeyrek altın alış satış fiyatı ise kuyumcular ve bankaların belirlediği oranlara göre farklılık gösterebilir. Peki bugün çeyrek altın fiyatı, çeyrek altın alış satış ne kadar?

Çeyrek altın, yatırımcıların sıklıkla tercih ettiği kıymetli metallerden biridir. Altının güvenli liman olarak görülmesi ve enflasyona karşı korunma aracı olması, çeyrek
nı yakından takip edilmesini sağlamaktadır. Çeyrek altın fiyatı, gün içerisinde döviz kuru hareketleri, küresel ekonomik gelişmeler ve arz-talep dengesi gibi birçok faktöre bağlı olarak sürekli olarak değişmektedir.
Çeyrek altın alış satış fiyatları
, kuyumcular ve bankalar üzerinden takip edilebilir. Bu platformlarda genellikle anlık olarak güncellenen çeyrek altın fiyatları yer alır. Çeyrek altın alırken veya satarken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri, güvenilir bir alım satım platformu seçmektir. Gram altın alış fiyatı 2.974,72 TL Gram altın satış fiyatı 2.975,10 TL’den işlem görmekte. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 15 Aralık 2024 çeyrek altın alış satış fiyatı.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın alış fiyatı 4.883,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı 4.950,00 TL

Çeyrek Altın Nedir?

Çeyrek altın, Türkiye’de en yaygın kullanılan yatırım ve hediye altın çeşitlerinden biridir. Darphane tarafından basılan çeyrek altın, küçük boyutu ve uygun fiyatıyla popülerdir.

Çeyrek Altının Özellikleri Neler?

Ağırlık: 1.75 gram (Saf altın miktarı 1.6065 gram)

Ayarı: 22 ayar (91.6% saflık)

Çap: 18 mm

Tasarım: Ön yüzünde Atatürk portresi, arka yüzünde ise kabartmalı çiçek desenleri bulunur.

Kulplu-Kulpsuz: Genellikle kulplu hali takı amaçlı kullanılır, kulpsuz hali yatırım için tercih edilir.

Çeyrek altın, düğünlerde ve özel günlerde hediye olarak sıkça verilirken, yatırım amacıyla da güvenli bir liman olarak görülmektedir.



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Altın fiyatlarında karışık seyir devam ediyor: 15 Aralık 2024 Pazar çeyrek, cumhuriyet ve gram altın bugün ne kadar, kaç TL?