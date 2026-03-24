Sen misin ABD ile İsrail'e laf diyen: DW, Almanya Cumhurbaşkanı'nı 'sembolik' ilan etti

23:25 24/03/2026, Salı
Steinmeier'in ABD ile İsrail'i eleştirdiği sözleri DW'nin hoşuna gitmedi.
Alman devlet kanalı Deutsche Welle (DW), ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarını 'uluslararası hukuka aykırı' olarak niteleyen Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i açıkça hedef aldı. Steinmeier'in açıklamasının paylaşıldığı videonun altına, “Almanya Cumhurbaşkanı'nın rolü büyük ölçüde semboliktir ve hükümetin pozisyonunu temsil etmez.” notu düşüldü.

Terör devleti İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarına destek veren sayılı ülkelerden olan Almanya'da, yeni bir skandal yaşandı.

İsrail ile güdümündeki ABD'nin İran'a saldırılarını eleştiren Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ülkesinin devlet kanalı tarafından hedef alındı.

DW, Almanya Cumhurbaşkanı'nı 'sembolik' ilan etti

İsrail'e toz kondurmamak adına telaşa düşen DW,
Almanya Cumhurbaşkanı'nın 'ABD ve İsrail’in İran saldırısının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladığı' açıklamasını verdikten sonra
alta şu notu düştü:
“Almanya Cumhurbaşkanı'nın rolü büyük ölçüde semboliktir ve hükümetin pozisyonunu temsil etmez.”

Soykırımı aklamak için de çalışanlara baskı kurmuşlardı

DW, geçtiğimiz aylarda da , İsrail'in Gazze'deki soykırımını aklamak için çalışanlarına baskı yapmasıyla haber olmuştu.

DW yönetiminin Gazze'de soykırım suçu işlemeyi sürdüren İsrail'i aklama çabası, 13 DW çalışanı ve kuruluşun eski dini konular muhabiri Yahudi gazeteci Martin Gak tarafından ifşa edilmişti.



