Gündem DWnin ikiyüzlülüğü Almanyadaki dezenformasyon yasasına tepki göstermezken konu Türkiye sansür yasası dediler
İSTANBUL

DW'nin ikiyüzlülüğü: Almanya'daki dezenformasyon yasasına tepki göstermezken konu Türkiye 'sansür yasası' dediler

Türkiye karşıtı haberleriyle sıkça gündeme gelen Alman medya kuruluşu Deutsche Welle (DW), şimdi de 'dezenformasyonla mücadele kanununu' hedef aldı. Bu yasayla benzerlik taşıyan Almanya’daki “Netzwerkdurchsetzungsgesetz” (NetzDG) yasasına tek bir eleştiri dahi yapmayan DW, konu Türkiye olunca düzenlemeyi yerden yere vurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
DWnin ikiyüzlülüğü: Almanyadaki dezenformasyon yasasına tepki göstermezken konu Türkiye sansür yasası dediler
Arşiv.

TBMM Genel Kurulunda, "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Yasayla birlikte özellikle internet medyasında ve sosyal ağlarda çok sayıda değişiklik yapılacak. İnternet haber sitelerinin süreli yayın kapsamına alınması, Erişim Sağlayıcılar Birliği'nin görev ve yetki alanının genişletilmesi, sosyal ağ sağlayıcılarının yükümlülük ve sorumluluklarına ilişkin ek düzenlemeler yapılması maddeler arasında yer alıyor.

TÜRKİYE KARŞITI DW YİNE ALGI PEŞİNDE

Türkiye karşıtı haberleriyle sıkça gündeme gelen Alman medya kuruluşu DW, son olarak 'dezenformasyonla mücadele kanununu' hedef aldı.

  • Bu yasayla benzerlik taşıyan Almanya’daki “Netzwerkdurchsetzungsgesetz” (NetzDG) yasasına tek bir eleştiri dahi yapmayan DW, konu Türkiye olunca düzenlemeyi yerden yere vurdu.

DW yaptığı yayınlarda yasa tasarısı ile ilgili 'sansür yasası' ifadelerini kullandı.

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