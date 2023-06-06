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Alman medya kuruluşu DW'den algı çalışması: Türkiye'yi karalamak için vatandaşın sözlerini değiştirerek yayınladılar

Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karalamaya yönelik yayınlar yapan Alman medya kuruluşu DW'nin Youtube kanalında paylaşılan video haberde, hükümetin ekonomi politikaları hedef alındı. Söz konusu haberde, röportaj yapılan vatandaşın sözleri tamamen değiştirilerek yayınlandı. Mikrofon uzatılan vatandaş, seçimlere ilişkin konuşurken DW, o sözleri ekonomi eleştirisi yapılıyor gibi servis etti.

12:31 . 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Almanya merkezli Deutsche Welle (DW), seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan vatandaşın sözlerini değiştirerek Türkiye'nin ekonomisine yönelik algı çalışması yapmaya çalıştı.

Almanya merkezli Deutsche Welle (DW), seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan vatandaşın sözlerini değiştirerek Türkiye'nin ekonomisine yönelik algı çalışması yapmaya çalıştı.

Türkiye karşıtı haberleriyle sıkça gündeme gelen Alman medya kuruluşu Deutsche Welle (DW), yeni bir algı çalışmasına imza attı.

DW'nin Youtube kanalında paylaşılan video haberde, hükümetin ekonomi politikaları hedef alındı. DW tarafından servis edilen görüntülerde, görüşlerine yer verilen bir vatandaşın sözlerinin tamamen değiştirilerek çevrildiği belirlendi.

DW mikrofon uzatılan vatandaşın sözlerini değiştirerek yayınladı

Söz konusu haberde, seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan vatandaş,
"Şanlıurfa'da köyde toplu oy kullanılıyor. Jandarmayı koymuşlar kapıya kimseyi içeriye sokmuyorlar. Milletvekillerini dövüyorlar. Çok ayıp. Hepimiz kardeşiz. Kim gelirse."
ifadelerini kullanırken DW tarafından yapılan çeviride şu sözlere yer verildi:
"Fiyatlara şaşırdım. Nasıl oluyor da havuç 50 liraya, et 500 liraya mal oluyor. Bu çok fazla ve insanların hala böyle bir hükümete oy vermesi nasıl mümkün olabilir?"

Fransa merkezli Euronews de geçtiğimiz günlerde benzer bir skandala imza atarak deprem bölgesindeki bir vatandaşın açıklamalarını değiştirerek yayınlamıştı.



#DW
#Almanya
#euronews
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