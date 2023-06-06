Alman medya kuruluşu DW'den algı çalışması: Türkiye'yi karalamak için vatandaşın sözlerini değiştirerek yayınladılar

Almanya merkezli Deutsche Welle (DW), seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan vatandaşın sözlerini değiştirerek Türkiye'nin ekonomisine yönelik algı çalışması yapmaya çalıştı.
Türkiye karşıtı haberleriyle sıkça gündeme gelen Alman medya kuruluşu Deutsche Welle (DW), yeni bir algı çalışmasına imza attı.
DW'nin Youtube kanalında paylaşılan video haberde, hükümetin ekonomi politikaları hedef alındı. DW tarafından servis edilen görüntülerde, görüşlerine yer verilen bir vatandaşın sözlerinin tamamen değiştirilerek çevrildiği belirlendi.
DW mikrofon uzatılan vatandaşın sözlerini değiştirerek yayınladı
Fransa merkezli Euronews de geçtiğimiz günlerde benzer bir skandala imza atarak deprem bölgesindeki bir vatandaşın açıklamalarını değiştirerek yayınlamıştı.