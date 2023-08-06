DW Türkçe'nin ikiyüzlülüğü deşifre oldu: Türkiye'ye başka Almanya'ya başka

Fransa ve Almanya başta olmak üzere birçok ülke enerji krizi ile boğuşmaya başladı. Buna çözüm arayan ülkeler, kömür santrallerine yöneldi.

Kömür santrallerinden elektrik üretiminin yeniden ivme kazandığı bu süreçte, Türkiye’deki Yeniköy-Kemerköy Termik Santralleri, üretim performansı ile dikkatleri çekti. Yüzde 52 artış gösteren santraller ayrıca her yıl cari açığın kapanmasına 1 milyar dolarlık katkı sunuyor.

Ancak termik santraller son dönemde muhaliflerin hedefinde. Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayan bu hamleler batılı ülkeleri ise rahatsız ediyor.

Güney Ege'de kullanılan elektrik hacminin yaklaşık yüzde 62'sini karşılayan santraller için dört koldan saldıranlar arasında Alman medya kuruluşu DW Türkçe de girdi.

İkiyüzlülüğü ortaya çıktı

Türkiye nefretini bir kez daha gözler önüne seren DW Türkçe'nin, termik santrallerle ilgili sunduğu görüş, ikiyüzlülüğü ortaya çıkardı.

Muğla'nın Milas ilçesinde 1980'den bu yana yerli linyitten elektrik üretilen ve bölge insanının geçim kaynağı olan Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali 'nin işlettiği Akbelen’deki kömür madeninin çıkarılmasına karşı çıkan malum gruplara katılan DW Türkçe, attığı manşetlerle yine tepkileri topladı.

Türkiye için ölüm oranı verdi

Daha önce de benzer skandallara imza atan DW Türkçe'nin, termik santrallerin insan ölümüne ve hastalığına yol açtığını savundu.

“Yeniköy-Kemerköy santrallerinin bedellerini kim ödüyor?” başlıklı haberde “Akbelen’deki ağaç kıyımı ile gündeme gelen Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali halk sağlığını tehdit ediyor. Yeniköy-Kemerköy Termik Santralleri, 35 bin 195 erken ölüme, yaklaşık 235 bin çocuğun bronşit hastası olmasına yol açtı” ifadelerini kullanan Alman medya kuruluşu, söz konusu Almanya olunca başka, Türkiye olunca başka yaklaşımlar sergilediği görüldü.

Almanya için 'müjde' gibi duyurdu

Enerji sıkıntısından dolayı termik santrallere geri dönüş kararı alan Almanya için “Almanya kömür santrallerine dönmede karar aşamasında” başlıklı bir haber sunan DW’nin kurulduğu ülkeyi övdüğü, hatta buna 'mecbur' kaldığını belirten ifadeleri dikkat çekti.

DW Türkçe, haberin içeriğinde ise “Elektrik üretimine Rusya’nın doğalgazına alternatif arayan Almanya’da hükümet kömür santrallerini yeniden devreye sokmaya hazırlanıyor. Kışın yaşanacak doğalgaz sıkıntısında taş kömürü veya ham petrol yakıtlı 16 termik santral tekrar faaliyete geçebilecek.” ayrıntılarını paylaştı.

Türkiye’ye yönelik algı çalışmalarını sürdüren Alman medya kuruluşunun bu tavrını görenler şaşırmazken, bazı muhalif kesimler yine DW’ye karşı desteğini esirgemedi.







