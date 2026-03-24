Katar Emiri El Sani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani, ABD-İsrail ve İran savaşına ilişkin gerilimi azaltma çabaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Telefon görüşmesi gerçekleştiren iki lider, bölgedeki son gelişmeleri ele aldı ve gerilimi azaltma ile istikrarı güçlendirme çabaları üzerinde durdu.
Helikopter kazası sonrası ortak taziye
Katar Emirlik Divanı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmenin başında El Sani ve Erdoğan, Katar Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir helikopterin ülkenin karasularında düşmesi sonucu hayatını kaybeden askerler için karşılıklı taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Katar Emiri El Sani, bölgede askeri gerilimin düşürülmesi için Türkiye’nin gösterdiği çabalardan ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.