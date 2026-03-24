Katar Emiri El Sani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

23:4424/03/2026, Salı
G: 25/03/2026, Çarşamba
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri El Sani, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani, ABD-İsrail ve İran savaşına ilişkin gerilimi azaltma çabaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Telefon görüşmesi gerçekleştiren iki lider, bölgedeki son gelişmeleri ele aldı ve gerilimi azaltma ile istikrarı güçlendirme çabaları üzerinde durdu.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

Helikopter kazası sonrası ortak taziye

Katar Emirlik Divanı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmenin başında El Sani ve Erdoğan, Katar Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir helikopterin ülkenin karasularında düşmesi sonucu hayatını kaybeden askerler için karşılıklı taziyelerini iletti.

Görüşmede ayrıca bölgedeki son gelişmeler ele alındı ve gerilimi azaltma ile istikrarı güçlendirme çabaları üzerinde duruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Katar Emiri El Sani, bölgede askeri gerilimin düşürülmesi için Türkiye’nin gösterdiği çabalardan ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.



