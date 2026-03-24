Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş Netanyahu'nun ikbal savaşı ama ceremesini 8 milyar çekiyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.39'da başladı, yaklaşık üç saat sürdü.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Ramazan'da tanıdık olduk ki milletçe et ve tırnak gibiyiz.

Bayramın üçüncü günü Katar'dan aldığımız acı haber hepimizin yüreğini dağladı.

Helikopterin kaza kırıma uğraması sebebiyle üç personelimiz şehit oldu.

Katarlı kardeşlerimizin de acılarını paylaşıyoruz, şehitlerimizin ailesine, yakınlarına baş sağlığı dileklerimi iletiyorum.

Diyarbakır ve İstanbul'da olduğu gibi Nevruz'u bahane ederek milletimizin sinir uçlarıyla oynayan alçaklarla ilgili gerekeni yapıyoruz.

Nevruz'un ruhuna gölge düşüren hiçbir provokasyona izin vermeyiz.

Terörsüz Türkiye sürecini baltalamayı amaçlayan bu tarz tahrikler bizden hak ettiği cevabı alacaktır.

Provokatörlerin gücü yetmeyecek.

Büyük bir sağ duyu ile yürüttüğümüz süreci inşallah menziline ulaştıracağız.

Ülkemizin önü, ufku açıktır, yarınları aydınlıktır.

Kabine olarak Ramazan boyunca ve bayram süresince çalışmalarımıza hız kesmeden devam ettik.

Oldukça yoğun geçen iki haftayı da geride bıraktık.

Yeni dünya düzeninin mücadele sahası olarak bölgemiz belirlenmiştir.

Yeni ittifaklar kurulmaktadır.

Küresel sistem köklü değişim yaşıyor.

Bu süreçte bölgesel iş birliğinin hiç olmadığı kadar öne çıktığını görüyoruz.

Bu savaş konjektürüne Türkiye olarak çok iyi hazırlandık.

Ana muhalefetin kuşların göç yolunu engelliyor diyerek karşı çıktığı İstanbul Havalimanı'mız 5 bin 871 uçuşla 874 bin yolcuya hizmet verdi.

Bugün kendi önceliklerimiz doğrultusunda kendi kararlarımızı veriyor ve bunları uygulayabiliyorsak gerisinde işte bu vizyoner hamleler yer alıyor.

Türkiye doğruya doğru, yanlışa yanlış diyebilme cesareti gösteren ender ülkelerden biridir.

İran'a yönelik İsrail'in baskısıyla başlayan saldırılar sonrasında ülkemizin bu vasfı daha çok konuşulmaya başladı.

Tarihimizin hiçbir döneminde oyuna gelmedik, bugün de birilerinin bizi çekmek istediği tuzaklara düşmüyoruz.

Ülkemizi bu ateş çemberinin dışında tutmakta kararlıyız.

Savaş sadece şehirlerde ve üretim tesislerinde değil, zihinlerde ve gönüllerde açtığı tahribatla da derin izler bırakmaktadır.

Karşılıklı öfkeyi büyütecek, kardeşlerin arasına yeni nifak tohumlarının ekilmesine zemin hazırlayacaktır.

Savaş uzadıkça başka komplikasyonlar da ortaya çıkıyor.

Stratejik Hürmüz Boğazı'nın kapanması küresel ekonomiyi ciddi bir türbülansa sokmuştur.

28 Şubat'tan bu yana Brent petrolün fiyatı yüzde 40 arttı.

Bazı ülkeler bir dizi tedbiri devreye almıştır.

Savaş İsrail'in savaşı olmakla birlikte bedelini tüm dünya ödüyor.

Savaş Netanyahu'nun ikbal savaşı ama ceremesini 8 milyar çekiyor.

Netanyahu'nun başında olduğu katliam şebekesi insanlık adına artık derhal durdurulmalı, her ülke bu konuda cesur ve ön alıcı bir tutum sergilemelidir.

Tarihinde feleğin çemberinden geçmiş bir milletiz.

Bu dönemden en güçlü şekilde çıkacağız.

Plaka, görüntü ve ses sistemleriyle ilgili uygulama sürecinin mağduriyetlere yol açmadan yönetilmesi noktasında İçişleri Bakanlığımızı talimatlandırdık.

Beklenmedik şoklar karşısında da Türkiye ekonomisinin direnç eşiği şu an tarihinin en yüksek seviyesindedir.

Bundan hiç kimsenin tereddüdü olmasın.