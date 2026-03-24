Trump: İran ile şu an müzakere halindeyiz

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakere halinde olduklarını söyledi. İran'da doğru kişiyle konuştuklarını ifade eden Trump, "Witkoff ve Kushner, Marco, JD ve diğerleriyle birlikte müzakere yürütüyor." dedi. İran'ın nükleer konuda anlaşmaya vardığını savunan Trump, ülkede rejimi değiştirdiklerini de ileri sürdü.
