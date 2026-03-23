Suudi şirketten petrol krizine karşı hamle: Yeni rota devreye alındı

23:46 23/03/2026
G: 24/03/2026, вторник
Saudi Aramco, petrol sevkiyatını Yenbu üzerinden sürdürüyor.
Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmasının ardından enerji sevkiyatında aksama yaşanmaması için alternatif rotaları devreye aldı. Şirket, Yenbu Limanı üzerinden ihracatı sürdürerek küresel arzın güvence altına alındığını açıkladı. Sevkiyat planlarının bölgedeki gelişmelere göre güncellendiği belirtilirken, son 5 günde Yenbu’dan günlük ortalama 3,66 milyon varil petrol ihraç edildiği bildirildi.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Saudi Aramco, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kesintilere karşı Suudi Arabistan'ın batı kıyısındaki Yenbu Limanı üzerinden alternatif sevkiyat rotalarını devreye alarak enerji arzını güvence altına aldıklarını bildirdi.

"Sevkiyatlar farklı rotalardan devam ediyor"

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'dan AA muhabirine yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıklar devam ederken, sevkiyatların farklı rotalardan devam ettiği ifade edildi.

Sevkiyat planlarının yeni koşullara göre revize edildiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Saudi Aramco, değişen bölgesel koşullara yanıt olarak Yenbu Limanı üzerinden alternatif ihracat rotalarıyla güvenilir enerji arzını sürdürmektedir. Ekiplerimiz, müşterilerimizle yakın işbirliği içinde çalışarak sevkiyatları güvenli ve verimli şekilde en üst düzeye çıkarmaya devam etmektedir. Sevkiyat planları yeni koşullara uygun şekilde güncellenmekte ve müşteriler düzenli olarak bilgilendirilmektedir. Bu süreçte önceliğimiz, piyasa istikrarını desteklerken güvenli ve kesintisiz operasyonları sürdürmektir."

İran'ın ABD-İsrail saldırılarına karşılık Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından Yenbu Limanı, Körfez ülkelerinin ham petrol ihracatında başlıca çıkış noktalarından biri haline geldi. Yenbu'dan ham petrol ihracatı son 5 günde ortalama 3,66 milyon varil olarak kaydedildi.



