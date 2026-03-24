Trump İran'ı vurma fikrini ortaya atan ismi açıkladı: 'Hadi yapalım' diyen ilk kişi sendin

Trump İran'ı vurma fikrini ortaya atan ismi açıkladı: 'Hadi yapalım' diyen ilk kişi sendin

08:3424/03/2026, Salı
G: 24/03/2026, Salı
Savaş Bakanı Pete Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump.
Savaş Bakanı Pete Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlatılan saldırılar için Savaş Bakanı Pete Hegseth'i işaret ederek, "Hadi yapalım diyen ilk sendin" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Tennessee eyaletinin Memphis kentinde düzenlenen Safe Task Force zirvesinde, İran operasyonunun karar anına dair detayları paylaştı.

Trump, nükleer tehdit gerekçesiyle başlatılan harekatın sorumluluğunu doğrudan Savunma Bakanı Pete Hegseth'e yükledi.

Trump, nükleer silah sahibi bir İran'ın kabul edilemez olduğunu vurgularken, operasyonun başladığı o kritik geceyi şu sözlerle anlattı:

"...Böyle devam edebiliriz ve ölü sayısını 50 bine, 55 bine, hatta 60 bine çıkarabiliriz. Bunun sonu yok! Ya da durup Orta Doğu'ya yönelik küçük bir adım atabiliriz ve bu büyük sorunu tamamen ortadan kaldırabiliriz.

Pete'i aradım, General Cain'i aradım. Dedim ki; konuşalım. Orta Doğu'da bir sorunumuz var, adı İran. 47 yıldır terörün kaynağı oldular. Ve Pete, sanırım ilk konuşan sendin ve 'hadi yapalım' dedin. Çünkü onların nükleer silaha sahip olmasına izin veremezdiniz"

SAVAŞ 28 ŞUBAT'TA BAŞLADI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

