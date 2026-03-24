tvnet
Süreçte Türkiye etkisi: ABD-İran görüşmeleri Pakistan'da yapılacak

00:1824/03/2026, Salı
AA
Pakistan, ABD-İsrail ve İran görüşmelerine ev sahipliği yapacak.
ABD ile İran arasındaki savaşı sonlandırmaya yönelik diplomasi trafiği hızlandı. Pakistan Dışişleri kaynakları, ABD’den bir heyetin bir veya iki gün içinde ülkeye geleceğini açıkladı. Sürece Türkiye ve Mısır’ın da kolaylaştırıcı olarak katkı sunduğu belirtilirken, Tahran yönetiminin ise güvensizlik nedeniyle henüz doğrudan görüşmelere hazır olmadığı ifade edildi. Arka planda sürdürülen temaslarla İran’ın müzakereye ikna edilmeye çalışıldığı kaydedildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ABD ile İran arasındaki savaşın sonlandırılması hedefiyle olası görüşmeler için ABD'den bir heyetin "bir veya iki gün içinde" Pakistan'a geleceğini bildirdi.

Müzakere rotası Pakistan

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, AA'ya yaptığı açıklamada, Pakistan, Türkiye ve Mısır'ın "(savaşı sonlandırma) çabaları kolaylaştırdığını" belirterek, ABD'den bir heyetin "bir veya iki gün içinde" ülkeye geleceğini belirtti.

"İran ikna edilmeye çalışılıyor"

İran yönetiminin "güvensizlik nedeniyle" ABD tarafıyla görüşmeye "henüz hazır olmadığını" ileri süren Pakistan kaynakları, "İran'ı müzakerelere ikna etmek için arka planda diplomasi yoluyla çabalar sürüyor." ifadesini kullandı.

"Tahran'ı kazanma girişimi"

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in 23 Mart'ta İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştüğünü anımsatan kaynaklar, bu görüşmeyi "Tahran'ı kazanma girişimi" olarak nitelendirdi.

ABD basınında çıkan haberlere göre görüşmenin gerçekleşmesi halinde ABD heyetinde Başkan Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner yer alacak.



