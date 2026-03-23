İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı: Bölgede nükleer santral bulunuyor

23:3423/03/2026, Pazartesi
AA
İran, İsrail'in Dimona şehrini bir kez daha füzelerle hedef aldı.
İran, İsrail’e yönelik yeni bir füze saldırısı başlattı. Saldırının ardından ülkenin güneyinde, Dimona Nükleer Santrali çevresinde sirenler çaldı. İsrail ordusu hava savunma sistemlerinin devreye girerek önleme yaptığını açıkladı. Doğu Kudüs’te de patlama sesleri duyulurken, ilk belirlemelere göre füzelerin büyük kısmı engellendi.

İran'ın İsrail'i hedef alan bir misilleme başlatmasının ardından ülkenin Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu güney bölgesinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

Nükleer santralin bulunduğu bölgede sirenler

İran misillemesinin ardından İsrail'in güneyinde Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu bölgede sirenler çaldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te hava savunma sistemlerinin devreye girmesi üzerine güçlü patlama sesi duyuldu.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'dan 10 saatten fazla bir süre sonra ateşlenen füzelerin engellendiğini, parçalarının açık alana düştüğünü ileri sürdü.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, kendilerine herhangi bir isabet veya yaralanma bilgisinin ulaşmadığını, gerekli olması durumunda güncelleme yapılacağını duyurdu.



