İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı: Bölgede nükleer santral bulunuyor

İran'ın İsrail'i hedef alan bir misilleme başlatmasının ardından ülkenin Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu güney bölgesinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, kendilerine herhangi bir isabet veya yaralanma bilgisinin ulaşmadığını, gerekli olması durumunda güncelleme yapılacağını duyurdu.