Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev ile görüştü

19:3624/03/2026, Salı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev, telefonda kritik başlıkları görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınırken, Ankara’nın iş birliğini daha ileri seviyeye taşıma kararlılığı vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Kazakistan’daki anayasa referandumunun sonuçlarının hayırlı olmasını diledi ve Tokayev’in Ramazan ile Nevruz bayramlarını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi yaptı. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye ile Kazakistan arasındaki ikili ilişkiler kapsamlı şekilde ele alındı. Liderler, mevcut iş birliğinin daha ileri seviyelere taşınması için karşılıklı adımların sürdürüleceği mesajını verdi.

Bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi

Görüşmede sadece ikili ilişkiler değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel gelişmeler de gündeme geldi. Erdoğan, Türkiye’nin Kazakistan ile olan ilişkilerini güçlendirme yönündeki iradesini vurgularken, önümüzdeki süreçte bu doğrultuda somut adımların atılmaya devam edeceğini ifade etti.

Referandum ve bayram tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan’da gerçekleştirilen anayasa referandumunun sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulundu. Erdoğan ayrıca Tokayev’in Ramazan ve Nevruz bayramlarını da tebrik etti.



