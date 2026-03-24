Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi yaptı. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye ile Kazakistan arasındaki ikili ilişkiler kapsamlı şekilde ele alındı. Liderler, mevcut iş birliğinin daha ileri seviyelere taşınması için karşılıklı adımların sürdürüleceği mesajını verdi.

Bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi

Görüşmede sadece ikili ilişkiler değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel gelişmeler de gündeme geldi. Erdoğan, Türkiye’nin Kazakistan ile olan ilişkilerini güçlendirme yönündeki iradesini vurgularken, önümüzdeki süreçte bu doğrultuda somut adımların atılmaya devam edeceğini ifade etti.

Referandum ve bayram tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan’da gerçekleştirilen anayasa referandumunun sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulundu. Erdoğan ayrıca Tokayev’in Ramazan ve Nevruz bayramlarını da tebrik etti.







