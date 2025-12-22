Yeni Şafak
Rusya Devlet Başkanı Putin Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le görüştü: İkili ilişkiler ele alındı

18:4522/12/2025, Pazartesi
AA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, St. Petersburg’da yaptıkları görüşmede ikili ilişkileri ele aldı. Liderler, Rusya-Kazakistan ilişkilerinin tüm alanlarda geliştiğini ve stratejik ortaklığın öncelik olmaya devam ettiğini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ikili ilişkileri ele aldı.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin ile Tokayev, Rusya'nın St.Petersburg kentinde yapılan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üye ülke liderlerinin gayriresmi görüşmesinin ardından bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya-Kazakistan arasındaki ilişkilerin tüm yönlerde geliştiğini belirterek, "Tartışmalı veya karmaşık sorunumuz yok. Ancak yine, ele alabileceğimiz konu çok." dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev de Rusya ile ilişkilerin geliştiğini dile getirerek, "Bu yıl ikili ilişkiler için başarılı geçti. Stratejik ortaklık ve ittifak çerçevesindeki işbirliği önceliğimizdir. Stratejik ortaklığın geliştirilmesine yönelik işbirliği ve çalışmalarımız, halklarımızın temel çıkarlarıyla örtüşüyor." değerlendirmesinde bulundu.


#Rusya
#Kazakistan
#Vladimir Putin
#Kasım Cömert Tokayev
