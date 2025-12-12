Putin ve Pezeşkiyan Türkmenistan'da görüştü

Pezeşkiyan - Putin
Türkmenistan'da düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güven Forumu" için başkent Aşkabat'ta bulunan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.
Türkmenistan
’ın Aşkabat kentinde yapılan “Uluslararası Barış ve Güven Forumu” kapsamında bulunan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, forum temasları çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
#Türkmenistan
#putin
#pezeşkiyan