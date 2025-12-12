Yeni Şafak
Putin ve Pezeşkiyan Türkmenistan'da görüştü

Putin ve Pezeşkiyan Türkmenistan'da görüştü

17:3412/12/2025, Cuma
AA
Pezeşkiyan - Putin
Pezeşkiyan - Putin

Türkmenistan'da düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güven Forumu" için başkent Aşkabat'ta bulunan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Türkmenistan
’ın Aşkabat kentinde yapılan “Uluslararası Barış ve Güven Forumu” kapsamında bulunan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, forum temasları çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.



