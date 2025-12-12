Asgari ücret zam toplantısı saat kaçta yapılacak? 2026'da asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanacağı tarih gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu. 2025 yılı için 22 bin 104 TL 67 kuruş olarak belirlenen mevcut asgari ücretin ardından gözler yeni dönem zam çalışmalarına çevrildi. İlk toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TİSK’e “Sorumluluk üstlenin” çağrısı geldi. Komisyon masasında Türk-İş işçileri, TİSK ise işverenleri temsil edecek. Yeni ücretin 31 Aralık 2025’e kadar netleştirilmesi ve 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi hedefleniyor. Zam süreci 7 milyondan fazla çalışanı yakından ilgilendiriyor.
Asgari ücret görüşmelerinin başlayacağı tarih çalışanların ana gündem maddesi haline geldi. 2025 yılında uygulanan 22 bin 104 TL 67 kuruşluk ücretin ardından, yeni dönem için beklenti artarken Cumhurbaşkanı Erdoğan da TİSK’e “Taşın altına elinizi koyun” mesajı verdi. Türk-İş ve TİSK temsilcilerinin yer alacağı komisyonda yeni ücretin yıl bitmeden belirlenmesi planlanıyor. 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek rakam, milyonlarca çalışanı doğrudan etkileyecek.
ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 12 Aralık Cuma bugün gerçekleştirecek. Toplantının saati henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru yapıldığında haberimize ekleyeceğiz.
TOPLANTIDA KİMLER OLACAK?
Mevcut komisyon yapısıyla toplantıya katılmayacağını ilan eden Türk-İş, hükümet kanadından gelen 5 işçi, 5 işveren, 1 hükümet temsilcisi formatı önerisine karşın halen tutumunu değiştirmedi. Türk İş’in katılımı halinde 5+5+1 formatının uygulanacağı belirtilirken, aksi halde hükümet ve işveren kanadını temsil eden 5’er üyenin katılımı ile toplantı gerçekleştirilecek.
ASGARİ ÜCRET 2026 NE KADAR OLACAK?
Net asgari ücret halen 22 bin 104 lira olarak uygulanırken, Türk-İş’in kasım ayı verilerine göre dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı 29 bin 828 liraya, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 38 bin 752 TL ulaştı.
Bu sınırın, yeni asgari ücretin işçilerin hesaplarına yatırılacağı şubat ayına kadar daha da yükselmesi öngörülüyor. Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılması halinde net asgari ücret 27 bin 630 lira, yüzde 30 zam yapılması halinde 28 bin 700 lira olacak. Geçen yıl asgari ücret artışında, 2024 enflasyon tahminiyle 2025 hedefinin ortalamasına yakın bir rakam uygulanmıştı.
Bu yıl kasım ayı verilerine göre enflasyon yıllık yüzde 31.07 olarak gerçekleşirken, Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 31- 33 aralığında. Enflasyon tahminleri asgari ücrette yüzde 30’un birkaç puan altında bir artışa işaret ediyor.