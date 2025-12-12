Asgari ücret zam toplantısı saat kaçta yapılacak? 2026'da asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET 2026 NE KADAR OLACAK?

Net asgari ücret halen 22 bin 104 lira olarak uygulanırken, Türk-İş’in kasım ayı verilerine göre dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı 29 bin 828 liraya, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 38 bin 752 TL ulaştı.

Bu sınırın, yeni asgari ücretin işçilerin hesaplarına yatırılacağı şubat ayına kadar daha da yükselmesi öngörülüyor. Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılması halinde net asgari ücret 27 bin 630 lira, yüzde 30 zam yapılması halinde 28 bin 700 lira olacak. Geçen yıl asgari ücret artışında, 2024 enflasyon tahminiyle 2025 hedefinin ortalamasına yakın bir rakam uygulanmıştı.