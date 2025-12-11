TRT 1 tabii canlı izle 11 Aralık: UEFA Konferans Ligi, Avrupa Ligi maçları TRT tabii spor canlı yayını izle

UEFA Avrupa Ligi ile Konferans Ligi'nin 6. hafta karşılaşmaları devam ediyor. Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Norveç ekibi Brann'a konuk olacağı gecede, Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Samsunspor ise sahasında Yunanistan ekibi AEK'yı ağırlayacak. Avrupa'daki iki temsilcimizin karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Diğer karşılaşmalar ise TRT'nin dijital yayın platformu Tabii Spor kanalları üzerinden ücretli üye olacak canlı izlenebilecek. İşte gecenin maçları ve canlı yayın ekranı.