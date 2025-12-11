Yeni Şafak
TRT 1 tabii canlı izle 11 Aralık: UEFA Konferans Ligi, Avrupa Ligi maçları TRT tabii spor canlı yayını izle

19:3011/12/2025, Perşembe
G: 11/12/2025, Perşembe
UEFA Avrupa Ligi ile Konferans Ligi 6. hafta maçları sürüyor. Bu akşam oynanacak bazı karşılaşmalar TRT 1 ve Tabii Spor kanalları üzerinen naklen yayınlanacak. Temsilcilerimizden Fenerbahçe deplasmanda Brann'a konuk olurken, Samsunspor ise evinde AEK'yı konuk edecek. Futbol dolu gecenin tüm maçları ve Tabii spor canlı izleme linki sayfamızda yer alıyor. İşte 11 Aralık Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmalarından bilgiler.

UEFA Avrupa Ligi ile Konferans Ligi'nin 6. hafta karşılaşmaları devam ediyor. Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Norveç ekibi Brann'a konuk olacağı gecede, Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Samsunspor ise sahasında Yunanistan ekibi AEK'yı ağırlayacak. Avrupa'daki iki temsilcimizin karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Diğer karşılaşmalar ise TRT'nin dijital yayın platformu Tabii Spor kanalları üzerinden ücretli üye olacak canlı izlenebilecek. İşte gecenin maçları ve canlı yayın ekranı.


BRANN-FENERBAHÇE VE SAMSUNSPOR-AEK MAÇI MAÇI TRT'1'DE

Norveç'in Bergen kentinde bulunan Brann Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak takip edilebilecek. Fransa Futbol Federasyonundan Willy Delajod'un yöneteceği 90 dakikada Erwan Finjean ve Valentin Evrard ise yardımcı hakem olarak görev yapacak.


Samsunspor ile AEK'nın UEFA Konferans Ligi'nde oynayacakları maçı 11 Aralık Perşembe 2025 (Bugün) Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 20.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

UEFA AVRUOA VE KONFERANS LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

20:45 Dinamo Zagreb - Real Betis UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 2

20:45 Ferencvaros - Glasgow Rangers UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok

20:45 Ludogorets - PAOK UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok

20:45 Midtjylland - Genk UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 3

20:45 Nice - Braga UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok

20:45 Sturm Graz - Kizilyildiz UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok

20:45 Stuttgart - Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok

20:45 Utrecht - Nottingham Forest UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 1

20:45 Young Boys - Lille UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

20:45 Breidablik - Shamrock Rovers UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

20:45 FC Drita - AZ Alkmaar UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

20:45 Fiorentina - Dinamo Kiev UEFA Avrupa Konferans Ligi tabii Spor 4

20:45 Hacken - AEK Larnaca UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

20:45 Jagiellonia - Rayo Vallecano UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

20:45 Noah - Legia Varşova UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

20:45 Samsunspor - AEK UEFA Avrupa Konferans Ligi TRT 1

20:45 Shkendija - Slovan Bratislava UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

20:45 Uni. Craiova - Sparta Prag UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

23:00 Basel - Aston Villa UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 1

23:00 Brann - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi TRT 1

23:00 Celta Vigo - Bologna UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 3

23:00 Celtic - Roma UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

23:00 Porto - Malmö UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok

23:00 FCSB - Feyenoord UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 2

23:00 Freiburg - Salzburg UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok

23:00 Lyon - G.A. Eagles UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok

23:00 Panathinaikos - Viktoria Plzen UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok

23:00 Aberdeen - Strasbourg UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

23:00 Hamrun - Shakhtar Donetsk UEFA Avrupa Konferans Ligi tabii Spor 4

23:00 KuPS - FC Lausanne UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

23:00 Lech Poznan - Mainz UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok



