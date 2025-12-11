Brann - Fenerbahçe Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında deplasmanda Norveç ekibi Brann ile karşılaşacak. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Sarı-lacivertlilerde ağrısı bulunan Marco Asensio'nun yanı sıra Semedo ve Çağlar Söyüncü kadroda yer almadı. Son maçta kırmızı kart gören Jhon Duran'ın ise Avrupa Ligi'nde cezası bulunuyor. Faslı forvet Youssef En-Nesyri, Brann mücadelesinde yeniden 11'e dönecek. Peki, Brann - Fenerbahçe ilk 11'leri belli oldu mu? İşte maç kadrosu ve muhtemel 11’ler...

1 /23 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç temsilcisi Brann ile deplasmanda karşılaşacak.



2 /23 BRANN - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Norveç'in Bergen kentinde bulunan Brann Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.



3 /23 Fransa Futbol Federasyonundan Willy Delajod'un yöneteceği 90 dakikada Erwan Finjean ve Valentin Evrard ise yardımcı hakem olarak görev yapacak.



4 /23 UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 8 puan toplayan Fenerbahçe, 20. sırada bulunuyor.



5 /23 Kazandığı 2 maçı sahasında oynayan Fenerbahçe, deplasmanda çıktığı 2 maçta ise Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olup, Viktoria Plzen'le 0-0 berabere kaldı.



6 /23 Norveç temsilcisi Brann da sarı-lacivertlilerle benzer bir performans sergiledi. Sahasında oynadığı 2 müsabakada Utrecht'i 1-0, Rangers'ı da 3-0 yenen Brann, deplasmanda ise galibiyet elde edemedi. Lille'e 2-1 kaybeden Norveç temsilcisi, Bologna ile 0-0, PAOK'la da 1-1 berabere kaldı.



7 /23 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Brann, 6 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü.



8 /23 FENERBAHÇE'DE KİMLER EKSİK? UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç ekibi Brann ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıklandı.





9 /23 Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ağrısı bulunan Marco Asensio'nun yanı sıra Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü kadroya alınmadı.









10 /23 Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın da Avrupa Ligi'nde cezası bulunuyor.

11 /23 Teknik direktör Domenico Tedesco'nun belirlediği kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Ederson, Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Haydar Karataş, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri.

12 /23 İLK 11'E GERİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Brann mücadelesinde yeniden 11'e dönecek.



13 /23 Teknik direktör Domenico Tedesco, ligde son oynanan RAMS Başakşehir müsabakasına yedek başlayıp daha sonra oyuna dahil olan En-Nesyri'yi bu maçta ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.





14 /23 AVRUPA'DA 296. MAÇ

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç'in Brann ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 296. maçına çıkacak.







15 /23 Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 295 müsabakada 116 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 64 maçta rakipleriyle yenişemedi.





16 /23 Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında rakip fileleri 402 kez havalandırırken kalesinde 417 gol gördü.

17 /23 UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 100. MAÇ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda 99 maça çıkarken, 100. müsabakasını oynayacak.





18 /23 Bu kulvarda çıktığı 99 karşılaşmada 48 galibiyet elde eden sarı-lacivertli takım, 30 müsabakada ise rakipleriyle yenişemedi.







19 /23 Fenerbahçe, 21 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu maçlarda 141 gol kaydeden sarı-lacivertliler, kalesinde ise 101 gol gördü.





20 /23 154. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 153 karşılaşmada boy gösterdi.







21 /23 Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 66 galibiyet elde ederken 47 maçı kaybetti, 40 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.



22 /23 Fenerbahçe, bu maçlarda 213 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 192 gol gördü.