12 Aralık 2025 Bugünün Resmi Gazete atama kararları belli oldu. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar da Resmi Gazete'nin 12 Aralık 2025 Tarihli ve 33105 sayısında yer aldı. 9 rektör ataması gerçekleştirildi. Peki, hangi üniversiteye hangi rektör atandı? Bugünkü Resmi Gazete atamaları ve kararları neler? İşte detaylar

12 ARALIK REKTÖR ATAMA KARARLARI Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cemal İBİŞ, Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdullah KUZU, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Faruk YİĞİT, Ege Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa ALCI, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Rasim AKPINAR, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Sacit AÇIKGÖZOĞLU, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan USLU, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ, Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet DEMİR atandı. Atamalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN imzasıyla yürürlüğe girdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete atama kararları, yükseköğretim camiasında önemli değişikliklere işaret etti. 12 Aralık 2025 Cuma tarihli Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, toplam 9 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi.

12 ARALIK 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI YASAMA BÖLÜMÜ TBMM KARARI 1480 Çocukların Suça Sürüklenmesine Yol Açan Nedenlerin Tüm Boyutlarıyla İncelenerek Koruyucu ve Önleyici Mekanizmalar Geliştirilmesi ile Çocukların Toplumsal Yaşama Etkin Katılımlarının Sağlanması İçin Yapılması Gerekenlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480) HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI –– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 10/12/2025 Tarihli ve 1640 Sayılı Kararı YÖNETMELİK –– Toros Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


















