Asgari ücret ne kadar olacak?

Ocak 2025’te yapılan yüzde 30 zam sonrasında asgari ücret brüt 26 bin 5 TL, net 22 bin 104 TL olarak belirlendi. İşverene maliyeti ise 30 bin 556 TL olarak hesaplandı. 2026 asgari ücret zam senaryoları da belli oldu.

Asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması durumunda, net ücret 26 bin 584 TL’ye çıkacak. Yüzde 23 zam senaryosunda ise, net asgari ücret 27 bin 188 TL’ye yükselecek. Yüzde 25’lik artış halinde, 2026 yılı için net asgari ücret 27 bin 630 TL olarak hesaplanıyor. Yüzde 28,5 oranında artış senaryosunda ise Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre net ücretin 28 bin 404 TL olması bekleniyor.



