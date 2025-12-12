Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek için ilk kez toplandı. Yaklaşık 30 milyon çalışanı ilgilendiren görüşmelerde, ilk toplantıda herhangi bir rakam açıklanmadı. Şimdi gözler bir sonrası toplantı tarihinde. Komisyon geçtiğimiz yıl ikinci toplantısını 16 Aralık'ta gerçekleştirmişti. Peki asgari ücret 2. toplantısı ne zaman yapılacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki toplantıya, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun tarafları olan işçi, işveren ve hükümet temsilcileri davet edildi. TÜRK-İŞ, Komisyon yapısında yasal düzenleme yapılmadığı için toplantıya katılmadı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar’ın asgari ücret çalışmalarına ilişkin taleplerini dinledi.
Görüşmede, her iki tarafın değerlendirmelerinin Komisyon’un çalışmaları açısından önemli olduğunu vurgulayan Işıkhan, sosyal diyalog ve istişare mekanizmalarının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.
Sendikaların asgari ücrete yönelik beklentileri, önerileri ve taleplerinin değerlendirileceğini belirten Işıkhan, “Bakanlık olarak sosyal diyaloğu esas alan bu çalışmalarımızı Komisyon olarak sürdüreceğiz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun işleyişi içinde sonuna kadar, sosyal diyaloğa açık olarak süreci tamamlayacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı öncesinde TÜRK-İŞ heyeti, Komisyon'daki yapısal itirazları nedeniyle toplantıya katılmayacağını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na iletti. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar "Bugün ilk toplantı günü. Geçmişte olduğu gibi bugün de toplantıya davet edildik. Komisyonda bir değişiklik olmazsa katılmayacağımızı belirtmiştik" ifadelerinde bulundu.
Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman yapılacak?
İkinci toplantı tarihi belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 18 Aralık Perşembe günü yapılacak.
Komisyon geçtiğimiz sene, ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta, dördüncü toplantısını ise 24 Aralık'ta gerçekleştirmişti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret zammı için dört kez toplantı yapacak.
Asgari ücret ne kadar olacak?
Ocak 2025’te yapılan yüzde 30 zam sonrasında asgari ücret brüt 26 bin 5 TL, net 22 bin 104 TL olarak belirlendi. İşverene maliyeti ise 30 bin 556 TL olarak hesaplandı. 2026 asgari ücret zam senaryoları da belli oldu.
Asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması durumunda, net ücret 26 bin 584 TL’ye çıkacak. Yüzde 23 zam senaryosunda ise, net asgari ücret 27 bin 188 TL’ye yükselecek. Yüzde 25’lik artış halinde, 2026 yılı için net asgari ücret 27 bin 630 TL olarak hesaplanıyor. Yüzde 28,5 oranında artış senaryosunda ise Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre net ücretin 28 bin 404 TL olması bekleniyor.