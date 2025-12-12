OCAK YARIYIL TATİLİ 2025: Ara tatil ne zaman başlıyor? MEB okul tatil takvimi açıklandı!

Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla takip ettiği 2025-2026 eğitim yılı tatil takvimi yeniden gündemde. Yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağı, yaz tatilinin hangi tarihte yapılacağı ve karnelerin hangi gün dağıtılacağı araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın duyurduğu resmi eğitim takvimine göre ara tatillerden karne gününe kadar tüm tarihler belli. İşte detaylı okul tatil takvimi…