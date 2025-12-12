OCAK YARIYIL TATİLİ 2025: Ara tatil ne zaman başlıyor? MEB okul tatil takvimi açıklandı!

2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci yarısına yaklaşılırken gözler Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı resmi takvime çevrildi. Öğrenciler ve veliler, hem sömestr planlarını hem de yaz tatili hazırlıklarını şekillendirmek için “Okullar ne zaman kapanacak, karne günü hangi tarihte?” sorularına yanıt arıyor. MEB tarafından duyurulan akademik takvimde ara tatil dönemleri ve karne dağıtım tarihleri netleşmiş durumda. İşte 1. ve 2. dönem tüm tatil tarihleri…
OCAK ARA TATİLİ NE ZAMAN?
2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönemi 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.
İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak. İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.