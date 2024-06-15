Mezarlıklarda okunabilecek birçok dua var. Mezarlıklara ziyarette bulunmak, vefat eden yakınlarımızı anmak ve onlar için dua etmek önemlidir. Kabir ziyareti sırasında okunması tavsiye edilen birçok dua vardır. En çok okunan dualardan bazıları sizler için paylaşacağız. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammad Mustafa (s.a.v) kabirde nasıl dua ederdi? Kabir duası ne için okunur? İşte bunlardan bir kaçı: