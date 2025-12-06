2026 İZMİR TRAFİK SİGORTASI PRİMLERİ

İzmir’de yeni sigorta yaptırmış 4’üncü basamakta yer alan bir sürücünün trafik sigortası aralık ayı itibarıyla 14 bin 208 TL tutarken, 0’ıncı basamakta yer alan kazalı bir araç sürücüsü için ödeme 42 bin 623 TL’ye kadar çıkıyor. 8’inci basamakta yer alan kazasız bir araç sürücüsü ise sadece 7 bin 104 TL ödeme yapıyor.

Kazaya karışmayan üst basamakta yer alan iyi sürücü 7 bin 530 TL öderken, birden fazla kazaya karışan kötü sürücüler 45 bin 181 TL trafik sigortası ödüyor. İyi sürücü ile kötü sürücü arasındaki fark %500 oluyor.











