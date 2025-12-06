Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren haber. Zorunlu trafik sigortalarında yeni dönem başlıyor. Hasarsızlığı olan sürücü ödüllendirilecek. Zorunlu trafik sigortasında yeni prim tutarları ve 2026’da uygulanacak basamak düzeni netleşti. Yeni Trafik sigortası yönetmeliği ne zaman yürürlüğe girecek? Prim oranı ne olacak? İşte detaylar.
Zorunlu trafik sigortasında kapsamlı bir değişim süreci başlıyor. Yeni düzenlemeler, poliçe hesaplamalarından sürücülerin ödüllendirilmesine kadar birçok yenilik içeriyor. Sigorta Bilgi Merkezi’nin yayımladığı verilere göre, araç sahiplerinin ödeyeceği poliçe primleri şehir, araç türü ve sürücü risk düzeyine göre yeniden belirlendi.
2026 TRAFİK SİGORTASI NE KADAR OLACAK?
CNN Türk'ün haberine göre, 2026 trafik sigorta primleri ile ilgili konuşan Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu (TÜKONFED) Başkanı Turusan Bağcı şu ifadeleri kullandı:
Trafik sigortasında her ay bir hesaplama yapılıyor. Aracın değer artışı, tamir, onarım, enflasyon gibi verilere bakılıp trafik sigortasının her ay ne kadar artacağına karar veriliyor. Bu ay trafik sigortasına ortalama %1 zam yapıldı. Çok büyük bir zam olmadı. 1 Ocak 2026’da ilave bir artış beklentisi var. %5 ile %10 arası ocak ayında trafik sigortasında artış bekliyoruz diyebiliriz. Kaskoda aralık ayında şirketler rekabet nedeniyle çok ciddi kampanyalar yaptı. Hatta son 3 yılın en düşük kasko primlerinin olduğu ay diyebiliriz. Kasko poliçesi yaptırmayan kişiler aralık ayında mutlaka acentelerden teklif almalıdır. Trafik sigortasından bile ucuz çıkan kaskolar var.”
2026 İSTANBUL TRAFİK SİGORTA PRİMLERİ
İstanbul’da 0’ıncı basamak yer alan ortalama bir hususi otomobil için trafik sigortası 45 bin 181 TL tutarken, hasar yapmayan ve 8’inci basamağa kadar yükselen bir sürücü için trafik sigortası ödemesi 7 bin 530 TL çıkıyor. Yeni araç alan, yeni sigorta yaptıracak, 4’üncü basamakta yer alan bir sürücünün trafik sigortası ödemesi 15 bin 60 TL yapıyor. Yani İstanbul'da trafiğe çıkmak için trafik sigortası tutarı 15 bin TL’den başlıyor.
2026 ANKARA TRAFİK SİGORTA PRİMLERİ
Ankara’da 4’üncü basamakta yer alan bir sürücü ortalama 14 bin 634 TL ödeme yaparken, 0'ıncı basamakta yer alan kötü sürücüye 43 bin 902 TL ödeme çıkıyor. 8’inci basamakta yer alan iyi sürücü için trafik sigortası 7 bin 317 TL tutuyor.
2026 İZMİR TRAFİK SİGORTASI PRİMLERİ
İzmir’de yeni sigorta yaptırmış 4’üncü basamakta yer alan bir sürücünün trafik sigortası aralık ayı itibarıyla 14 bin 208 TL tutarken, 0’ıncı basamakta yer alan kazalı bir araç sürücüsü için ödeme 42 bin 623 TL’ye kadar çıkıyor. 8’inci basamakta yer alan kazasız bir araç sürücüsü ise sadece 7 bin 104 TL ödeme yapıyor.
Kazaya karışmayan üst basamakta yer alan iyi sürücü 7 bin 530 TL öderken, birden fazla kazaya karışan kötü sürücüler 45 bin 181 TL trafik sigortası ödüyor. İyi sürücü ile kötü sürücü arasındaki fark %500 oluyor.
1 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Trafik sigortası primlerine ortalama olarak yüzde bir oranında zam yapıldı. İstanbul'daki sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motoru sahip riskli sürücünün primi 45.181 lira olurken, riske en yüksek olan sekizinci basamaktaki sürücünün primi 7.530 lira oldu.