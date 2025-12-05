Galatasaray - Samsunspor maç özeti
Trendyol Süper Lig 15. haftasında Galatasaray evinde Samsunspor'u konuk etti. Nefes kesen karşılaşma Galatasaray'ın 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 8' Leroy Sane, 29' Victor Osimhen, 56' Anthony Musaba ve 88' Emre Kılınç ve 90+3 Victor Osimhen'den geldi. Galatasaray - Samsunspor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Samsunspor'u ağırladı. Karşılaşma Galatasaray'ın 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
GALATASARAY - SAMSUNSPOR İLK 11'LER
Galatasaray:
Uğurcan, Davinson, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, İlkay, Sane, Barış, Osimhen.
Samsunspor:
Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Eyüp, Makoumbou, Emre, Holse, Musaba, Ndiaye.
GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇ SONUCU
GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇTAN DAKİKALAR
Dakika 3' Ofsayt (Samsunspor):
Emre Kılınç'ın defansın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Cherif Ndiaye için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.
Dakika 8' Gol [1-0] (Galatasaray):
GOOOLL!!! Galatasaray, Leroy Sane'nin golü ile maçta öne geçiyor. Lucas Torreira, golde asisti yapan oyuncu oluyor.
Dakika 12':
Anthony Musaba'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında top ceza alanı dışına çıkıyor.
Dakika 14':
Victor Osimhen'in sakatlığı nedeniyle oyun kısa bir süre duruyor.
Dakika 15' İsabetsiz Şut (Samsunspor):
Cherif Ndiaye'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.
Dakika 17':
Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top Toni Borevkovic'ten geri geliyor.
Dakika 22':
Victor Osimhen'in pasıyla topla buluşan Leroy Sane'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.
Dakika 23' Ofsayt (Galatasaray):
İlkay Gündoğan'ın defansın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Barış Alper Yılmaz için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.
Dakika 27':
Anthony Musaba'nın ceza alanının solundan içeri çevirdiği pasında Uğurcan Çakır topa hakim olmayı başarıyor.
Dakika 29' Gol [2-0] (Galatasaray):
GOOOLL!!! Galatasaray, Victor Osimhen'in golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor. Sağ kanattan hızla ilerleyen Leroy Sane'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Victor Osimhen, karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Okan Kocuk'un yanından ağlarla buluşturmayı başarıyor.
Dakika 37':
Davinson Sanchez'in defansın arkasına gönderdiği uzun pasta Okan Kocuk topa hakim olmayı başarıyor.
Dakika 40':
Barış Alper Yılmaz'ın sol kanatta yerden ceza alanına gönderdiği ortasında Antoine Makoumbou topu uzaklaştırmayı başarıyor.
Dakika 43':
Davinson Sanchez'in sakatlığı nedeniyle oyun kısa bir süre duruyor.
Dakika 45' İsabetli Şut (Samsunspor):
Carlo Holse'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Uğurcan Çakır topa hakim olmayı başarıyor.
İlk yarı sona erdi.
İKİNCİ YARI
Dakika 46' İsabetsiz Şut (Samsunspor):
Anthony Musaba'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.
Dakika 51' İsabetli Şut (Samsunspor):
Olivier Ntcham'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Uğurcan Çakır topu kornere çelmeyi başarıyor.
Dakika 52' Korner (Samsunspor):
Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Zeki Yavru'nun ceza alanına gönderdiği ortasında kaleye yöenelen topu Uğurcan Çakır uzaklaştırmayı başarıyor.
Dakika 56' Gol [2-1] (Samsunspor):
GOOOLL!!! Samsunspor, Anthony Musaba'nın golü ile maçta farkı bire indiriyor. Emre Kılınç'ın ceza alanının sağından içeri çevirdiği ortasını iyi takip eden Anthony Musaba, yakın mesafeden gelişine yaptığ kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluşturmayı başarıyor.
Dakika 67':
Kazımcan Karataş'ın sakatlığı nedeniyle oyun kısa bir süre duruyor. Galatasaray'da ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. İlkay Gündoğan oyundan çıkarken, Yunus Akgün yerine giren isim oluyor.
Dakika 71' İsabetsiz Şut (Samsunspor):
Antoine Makoumbou'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.
Dakika 74' Engellenen Şut (Galatasaray):
Leroy Sane'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Victor Osimhen'in yaptığı vuruşta top savunmadan geri geliyor.
Dakika 80' İsabetsiz Şut (Samsunspor):
Pozisyonun devamında Logi Tomasson'un sol çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin sağından az farkla auta çıkıyor.
Dakika 88' Gol [2-2] (Samsunspor):
GOOOLL!!! Samsunspor, Emre Kılınç'ın golü ile maçta eşitliği yakalıyor.
Dakika 90' Gol [3-2] (Galatasaray):
GOOOLL!!! Galatasaray, Victor Osimhen'in golü ile maçta tekrar öne geçiyor.
GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇ ÖZETİ
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
