Soru: Selvi Boylum Al Yazmalım adlı filmde, Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın canlandırdığı karakterlerin oğlu olan Samet'i kim canlandırmıştır?

Annesi Perihan Doygun, babası Bilal İnci, ağabeyi ise Murat İnci'dir. Tümay Özokur Film Reklam kast ajansındadır. Ayrıca Elif İnci, Kemal İnci'nin yeğenidir. 1977 yılında çekilen "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminde, bir erkek çocuğu olan "Samet" karakterini oynamıştır.