Selvi Boylum Al Yazmalım adlı filmde, Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın canlandırdığı karakterlerin oğlu olan Samet'i kim canlandırmıştır?

Selvi Boylum Al Yazmalım adlı filmde, Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın canlandırdığı karakterlerin oğlu olan Samet'i kim canlandırmıştır?

Milyoner
Milyoner

Selvi Boylum Al Yazmalım adlı filmde, Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın canlandırdığı karakterlerin oğlu olan Samet'i kim canlandırmıştır?

Soru: Selvi Boylum Al Yazmalım adlı filmde, Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın canlandırdığı karakterlerin oğlu olan Samet'i kim canlandırmıştır?

Cevap: D: Bilal İnci'nin kızı

A: Kadir İnanır'ın oğlu

B: Türkan Şoray'ın kızı

C: Ahmet Mekin'in oğlu

D: Bilal İnci'nin kızı


Bilal İnci'nin kızı Elif İnci hakkında

20 Ağustos 1973 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1994 yılında Adana Altın Koza Film Festivali'nde Zıkkımın Kökü filmindeki Raziye rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.


Annesi Perihan Doygun, babası Bilal İnci, ağabeyi ise Murat İnci'dir. Tümay Özokur Film Reklam kast ajansındadır. Ayrıca Elif İnci, Kemal İnci'nin yeğenidir. 1977 yılında çekilen "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminde, bir erkek çocuğu olan "Samet" karakterini oynamıştır.

