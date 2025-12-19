Torba yasada detaylar tek tek açıklandı: Emeklilik hesabı değişiyor! Prim, borçlanma, emeklilik hesabı...

YÜKSEK PRİM, DAHA YÜKSEK EMEKLİ AYLIĞI

Artan borçlanma tutarları sadece maliyet değil, emekli maaşı açısından da avantaj yaratıyor. Daha yüksek kazanç üzerinden yatırılan primler, emekli aylığını yukarı çekiyor.

PRIME ESAS KAZANÇ ÜST SINIRI GENİŞLİYOR

Torba yasa taslağına göre prime esas kazanç üst sınırı 7,5 kattan 9 kata çıkarılacak. Asgari ücret artışıyla birlikte bu sınırın 300 bin TL’yi aşması bekleniyor. Düzenleme, yüksek gelirli çalışanlar için daha fazla prim anlamına geliyor.