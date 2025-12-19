Torba yasada detaylar tek tek açıklandı: Emeklilik hesabı değişiyor! Prim, borçlanma, emeklilik hesabı...

Torba yasa taslağıyla birlikte sosyal güvenlik sisteminde köklü değişiklikler gündeme geldi. Yeni düzenleme hayata geçerse, 2026’dan itibaren doğum borçlanması dışındaki tüm borçlanma türlerinde prim oranı yüzde 45’e çıkarılacak. Bu durum askerlik, yurt dışı borçlanması ve diğer prim ödemelerinde ciddi artış anlamına geliyor.
Sosyal güvenlik mevzuatında yapılması planlanan yeni düzenlemeler, borçlanma yoluyla emeklilik planlayan milyonları yakından ilgilendiriyor. Torba yasa taslağına göre prim oranlarının yükselmesiyle birlikte borçlanma maliyetleri artacak, yıl sonuna kadar başvuru yapanlar ise mevcut avantajlı oranlardan yararlanabilecek.
BORÇLANMA MALİYETİ ARTIYOR: ARALIK SONU KRİTİK EŞİK
Emeklilik için eksik prim günlerini tamamlamak isteyenler açısından borçlanma maliyetleri hızla yükseliyor. Mevcut sistemde doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanmalarıyla prim satın alınabiliyor. Hâlihazırda yurt dışı borçlanması hariç tüm borçlanmalar, brüt asgari ücretin yüzde 32’si üzerinden hesaplanıyor. Torba yasa taslağına göre doğum borçlanması hariç oran yüzde 45’e çıkarılacak. Bu artış, borçlanma tutarlarını ciddi biçimde yükseltecek.
YIL BİTMEDEN BAŞVURAN AVANTAJLI
Aralık sonuna kadar başvuru yapanlar, mevcut oranlardan işlem yaptıracak. Böylece hem oran artışından hem de yeni asgari ücretten etkilenmeyecek. Uzmanlara göre yıl bitmeden yapılan başvurular, 200 bin liraya varan avantaj sağlayabilecek.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI MALİYETİ KATLAYACAK
Borçlanma hesaplamaları şu anda yaklaşık 26 bin TL’lik brüt asgari ücret üzerinden yapılıyor. Ocak ayında asgari ücretin 30 bin TL’nin üzerine çıkması bekleniyor. Yeni prim oranı ve asgari ücret artışı birlikte devreye girdiğinde maliyetler katlanacak.
“PARAM YOK” DİYENLERE 3 AYLIK SÜRE
Borçlanmada esas olan, yıl bitmeden başvurunun yapılması. Ödeme, SGK’dan gelen tebligat sonrası 3 ay içinde gerçekleştiriliyor. Bu süre içinde ödeme yapılmazsa başvuru iptal ediliyor. Ancak yeniden başvuruda bu kez zamlı oranlar uygulanıyor.
YÜKSEK PRİM, DAHA YÜKSEK EMEKLİ AYLIĞI
Artan borçlanma tutarları sadece maliyet değil, emekli maaşı açısından da avantaj yaratıyor. Daha yüksek kazanç üzerinden yatırılan primler, emekli aylığını yukarı çekiyor.
PRIME ESAS KAZANÇ ÜST SINIRI GENİŞLİYOR
Torba yasa taslağına göre prime esas kazanç üst sınırı 7,5 kattan 9 kata çıkarılacak. Asgari ücret artışıyla birlikte bu sınırın 300 bin TL’yi aşması bekleniyor. Düzenleme, yüksek gelirli çalışanlar için daha fazla prim anlamına geliyor.
GSS BORÇLARINA SİLME GELİYOR
Taslakta yer alan bir diğer düzenleme Genel Sağlık Sigortası borçlarıyla ilgili. 1 Ocak 2016 ve öncesine ait yaklaşık 3,2 milyar TL’lik GSS borcunun silinmesi planlanıyor. Düzenlemeden 1,4 milyon kişi yararlanacak.
2016 SONRASI BORÇLAR İÇİN GELİR TESTİ
2016 sonrası GSS borcu bulunanlar, kaymakamlıklardan gelir testi yaptırabiliyor. Geliri olmadığı tespit edilenlerin primleri devlet tarafından karşılanıyor, borçları siliniyor.
KİMLER MUAF, KİMLER RİSK ALTINDA?
Lise öğrencileri 20 yaşına,
Üniversite öğrencileri 25 yaşına kadar GSS’den muaf.
Bu yaşları aşan, çalışmayan ve emekli olmayanların GSS borcu çıkabiliyor. Vatandaşların e-Devlet’ten borç sorgulaması yapması öneriliyor.
SON UYARI: BAŞVURU E-DEVLET’TEN
Askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanması düşünenlerin Aralık ayı bitmeden e-Devlet üzerinden başvurularını tamamlaması gerekiyor.