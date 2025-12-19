İSG SONUÇ TARİHİ 2025: ÖSYM İSG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’nın ardından adaylar sonuç tarihine odaklandı. Sınava katılan binlerce kişi, İSG sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını ve sonuç sorgulama ekranının ne zaman erişime açılacağını araştırıyor.