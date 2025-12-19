Yeni Şafak
İSG SONUÇ TARİHİ 2025: ÖSYM İSG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

15:1419/12/2025, Cuma
İSG sonuçları ne zaman açıklanacak?
İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavı sonrası gözler sonuçlara çevrildi. İSG alanında kariyer hedefleyen adaylar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavın sonuçlarının hangi tarihte ilan edileceğini merak ediyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’nın ardından adaylar sonuç tarihine odaklandı. Sınava katılan binlerce kişi, İSG sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını ve sonuç sorgulama ekranının ne zaman erişime açılacağını araştırıyor.

İSG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İSG sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin sonuçlar 6 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak.

İSG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

İSG sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden açıklanacak.

