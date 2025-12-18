Yeni Şafak
KADEMELİ EMEKLİLİK SON DAKİKA AÇIKLAMALAR 18 ARALIK: Kademeli emeklilik çıkacak mı, yeni gelişmeler var mı?

KADEMELİ EMEKLİLİK SON DAKİKA AÇIKLAMALAR 18 ARALIK: Kademeli emeklilik çıkacak mı, yeni gelişmeler var mı?

18/12/2025, Perşembe
G: 18/12/2025, Perşembe
Kademeli emeklilik düzenlemesi, milyonlarca çalışanın gündemindeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıklamalarını yakından takip eden vatandaşlar, düzenleme konusunda yeni bir adım atılıp atılmadığını merak ediyor. Aylar önce yapılan değerlendirmelerin ardından gözler yeniden Bakanlığa çevrilirken, “Kademeli emeklilikte son durum ne?” sorusu araştırılmaya devam ediyor.

Emeklilik planlarını şekillendirmek isteyen milyonlarca kişi, kademeli emeklilikle ilgili yeni gelişmeleri sorguluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklama hâlâ gündemdeki yerini korurken, Bakanlık cephesinden gelecek olası duyurular merakla bekleniyor. Düzenlemenin takvimi ve kapsamına ilişkin arayışlar hız kazandı.

KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."

Bakan Işıkhan, katıldığı canlı yayında, "Biz şu an mevcut aktüeryal dengeyi nasıl sağlayabiliriz, Burada aslında bir mağduriyet söz konusu değil. Mağduriyetle ön plana çıkmak sağlıklı bir tarz değildir.

SGK sistemine bakın. Tüm dünyada gıpta ile takip edilen bir sistem. Biz içeride olduğumuz için bilmiyoruz. Ama dışarıdan gelen, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bize nasıl iltifatlarda bulunuyor.

Ama dışarıdan gelen, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bize nasıl iltifatlarda bulunuyor." diyerek kademeli emeklilik ile ilgili bir çalışma olmadığına dikkat çekti.

