TOKİ tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Kayseri Yahyalı İsmet Mahallesi 115 Konut Projesi hak sahipleri için; Söz konusu proje kapsamında inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 79 adet; 3+1 nitelikli 36 adet olmak üzere toplamda 115 adet konutun kurası çekildi. İşte TOKİ Kayseri Yahyalı konut belirleme kura sonuçları isim listesi.