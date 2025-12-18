Yeni Şafak
TOKİ Kayseri konut kurası çekiliş sonuçları isim listesi

TOKİ Kayseri konut kurası çekiliş sonuçları isim listesi

Kayseri Yahyalı İsmet Mahallesi 115 Konut Projesi Konut Belirleme Kurası çekildi. Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama işlemleri 05 – 16 Ocak 2026 tarihleri arasında Halk Bankası Kayseri Yahyalı şubesinde gerçekleştirecek. İşte TOKİ Kayseri Yahyalı konut kurası çekiliş sonuçları isim listesi.

TOKİ tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Kayseri Yahyalı İsmet Mahallesi 115 Konut Projesi hak sahipleri için; Söz konusu proje kapsamında inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 79 adet; 3+1 nitelikli 36 adet olmak üzere toplamda 115 adet konutun kurası çekildi. İşte TOKİ Kayseri Yahyalı konut belirleme kura sonuçları isim listesi.

KAYSERİ YAHYALI KONUT BELİRLEME KURASI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

