SGK 1000 personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK’nın kadrosunu güçlendirecek önemli bir duyuru yaptı. Bakan Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bin yeni sözleşmeli personel ile birlikte 100 Müfettiş Yardımcısı alınacağını açıkladı. Bu gelişme, SGK personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler olacak ve hangi branşlarda alım gerçekleşecek sorularını gündeme taşıdı. Kurumun personel ihtiyacını karşılamaya yönelik bu adım, istihdam fırsatları açısından büyük önem taşıyor. Peki, SGK personel alımı başvurusu ne zaman ve nereden yapılacak?

1 /4 Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 1000 personel alımı yapacağına yönelik haberler, kamuya girmek isteyen adayların gündemine oturdu. Başvuru süreci, tarihleri ve adaylardan istenen şartlar merak edilirken, SGK personel alımı başvurularının ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Peki, SGK 1000 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

2 /4 SGK 1000 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

SGK 1000 personel alımı başvuru tarihleri belli oldu. Başvurular, 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: ''Sosyal Güvenlik Kurumumuza, 575 büro personeli, 275 destek personeli, 100 koruma güvenlik görevlisi, 50 teknisyen olmak üzere 1000 sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyoruz. Başvuru tarihleri: 18-25 Aralık 2025 ÇSGB ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum! Detaylar ve başvuru için ÖSYM sistemini takip edebilirsiniz.''





















3 /4 SGK 1000 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

SGK 1000 personel alımı başvuruları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak.

2025 KPSS/2 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ





