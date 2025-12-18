Yeni Şafak
500 bin sosyal konut için son çağrı: Yüzyılın Konut Projesi için başvurular sona eriyor

12:5918/12/2025, Perşembe
G: 18/12/2025, Perşembe
TOKİ 500 bin konut kampanyasında başvurular sona eriyor
Türkiye’nin dört bir yanında heyecanla beklenen "Yüzyılın Konut Projesi"nde tarihi dönemece girildi. 81 ilde yükselecek 500 bin sosyal konut için başvurular tamamlanıyor. Bugüne kadar 5,5 milyon vatandaşın kapısını çaldığı dev projede, ev sahibi olma hayali kuranlar için başvuru ekranında son saatler yaşanıyor. İşte adım adım kura takvimi ve başvuru detayları...

Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın merakla beklediği "Yüzyılın Konut Projesi"nde başvuru maratonu bitiyor. 5,5 milyon kişinin başvurduğu dev projede, e-Devlet ve banka kanalları için geri sayım başladı.


Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde düğmeye basıldı. 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için 10 Kasım'da başlayan başvuru sürecinde artık sona gelindi. Depreme dayanıklı ve uygun ödeme koşullu ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için kritik takvim işliyor.


BAŞVURULAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Yoğun talep nedeniyle sistemlerde hareketlilik sürerken, başvuru yapacaklar için iki farklı tarih öne çıkıyor:


e-Devlet Üzerinden: Başvurular bugün itibarıyla sona eriyor.


e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular için son tarih 18 Aralık olarak belirlenirken,
banka şubeleri aracılığıyla yapılacak başvurular ise 19 Aralık tarihinde sona erecek.

DAİRE ÖZELLİKLERİ

Proje kapsamında her ihtiyaca yönelik farklı planlar sunuluyor. Satışa sunulacak konutların metrekare bilgileri ise şöyle:


1+1 Daireler: 55 metrekare,

2+1 Daireler: 65 ve 80 metrekare seçenekleriyle.


GENÇLERE VE EMEKLİLERE ÖZEL KONTENJAN

Sosyal konutlarda toplumun farklı kesimleri için özel kontenjanlar ayrıldı. Planlamaya göre;


Gençler (18-30 yaş) ve Emeklilere %20,

3 ve daha fazla çocuklu ailelere %10,


Engelli vatandaşlar, şehit yakınları ve gazilere ise %5 kontenjan sağlanacak.


KURALAR NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Başvuruların tamamlanmasının ardından tüm gözler kura çekimine çevrilecek. İlk kura heyecanı 29 Aralık'ta yaşanacak. Oldukça geniş kapsamlı olan kura süreci Şubat 2026'ya kadar devam edecek. Büyük bir titizlikle yürütülecek inşaat çalışmalarının ardından ilk konutların Mart 2027'de sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.



#sosyal konut
#Yüzyılın Konut Projesi
#e-Devlet
#Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
