'Hak sahibi olmayan depremzedelere sosyal konut'





Türkiye’de günde 550 konut üretildiğini ve birçok ülkenin bunu gıpta ile izlediğini belirten Bakan Murat Kurum, “Biliyorsunuz konteynerde kalan hak sahibi olmayan vatandaşlarımız var. Bu deprem bölgesinin hemen hemen her ilinde bu şekilde evi olmayan dar gelirli vatandaşlarımıza da Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasını milletimize müjdelemiştik. Bu kapsamda 81 ilimizde, ilçelerimizde 500 bin sosyal konutla bu sosyal konutların içindeki mahalle konaklarıyla, buradaki aile sağlığı merkezleriyle yine hem depreme dirençli hem de her türlü ihtiyacı giderecek sosyal devlet anlayışının da zirvesi olan projemizi milletimizle paylaşmıştık. Bu kapsamda deprem bölgesine de ayrı bir kontenjan ayırdığımızı, burada evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesi için de bu mücadeleyi ortaya koyduğumuzu ifade etmiştik ve Kahramanmaraş'ımızda bu kapsamda merkezde 4 bin 800, Elbistan'da 1500, Afşin'de 600, Pazarcık'ta 400, Türkoğlu'nda 350, Nurhak da 250, Göksun'da 180, Andırın'da 50, Ekinözü'nde 35, Çağlayancerit'te 30 olmak üzere 8 bin 195 konutu da burada Kahramanmaraşlı hemşehrilerimize kazandıracağız. Ben şimdiden bu projelerimizin de Maraş'ımıza, 81 ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu konutlarımızın inşası da deprem konutları birlikte eş zamanlı yürütülmektedir. İnşallah önümüzdeki yıl 500 bin sosyal konut projesi kapsamında ilk sosyal konutlarımızı da Kahramanmaraş’ımızda, 11 ilimizde teslim etmeye başlayacağız. Biz bu müjdeleri vermekten bu işleri Hızla bitirmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.