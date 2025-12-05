500 BİN KONUT KURA ÇEKİM TARİHİ: 1+1, 2+1 TOKİ Kura Çekimi Ne Zaman, Hangi Tarihte Yapılacak? Hak Sahipleri İl İl...

TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde başvuru sürecinin 19 Aralık 2025’te sona erecek olmasıyla gözler kura takvimine çevrildi. Başvurularını e-Devlet üzerinden tamamlayan vatandaşlar, 1+1 ve 2+1 konutlar için kura tarihinin ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Gençlerden emeklilere, şehit yakınlarından engellilere kadar farklı gruplara ayrılan kontenjanların ardından, “TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?” sorusu gündemde ilk sıraya yerleşti.
TOKİ Sosyal Konut Projesi’nde başvuruların artık son haftasına girilirken, milyonlarca kişi kura çekimi tarihine odaklanmış durumda. E-Devlet üzerinden alınan başvuruların 19 Aralık'ta tamamlanacak olması, 1+1 ve 2+1 konutlar için yapılacak kura sürecinin hangi tarihte başlayacağı sorularını artırdı. Projedeki kontenjan dağılımı ve yoğun başvuru trafiği, kura takviminin merakla beklenmesine neden oluyor.
TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?
TOKİ Hak Sahipliği Kura Çekilişi: 29.12.2025-27.02.2026
Konut Belirleme Kurası: Şubat 2026 itibarıyla
Gayrimenkul Satış Sözleşmelerinin İmzalanmaya Başlaması: Şubat 2026 itibarıyla
TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
19 Aralık itibarıyla TOKİ başvuruları sona erecek ve hak sahipliği belirleme kurası başlayacak. TOKİ hak sahipliği kura çekilişi 29.12.2025-27.02.2026 tarihleri arasında yapılacak.
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ GERİ İADE EDİLECEK Mİ?
Hak sahipliği kurasında ismi çıkmayan vatandaşlara ödedikleri 5000 TL'lik başvuru ücreti iade edilecek.