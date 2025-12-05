500 BİN KONUT KURA ÇEKİM TARİHİ: 1+1, 2+1 TOKİ Kura Çekimi Ne Zaman, Hangi Tarihte Yapılacak? Hak Sahipleri İl İl...

TOKİ Sosyal Konut Projesi’nde başvuruların artık son haftasına girilirken, milyonlarca kişi kura çekimi tarihine odaklanmış durumda. E-Devlet üzerinden alınan başvuruların 19 Aralık'ta tamamlanacak olması, 1+1 ve 2+1 konutlar için yapılacak kura sürecinin hangi tarihte başlayacağı sorularını artırdı. Projedeki kontenjan dağılımı ve yoğun başvuru trafiği, kura takviminin merakla beklenmesine neden oluyor.