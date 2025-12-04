Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kış aylarında dar gelirli ailelerin ısınma ve temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak amacıyla çeşitli destek programları yürütüyor. Bu programların merkezinde düzenli doğal gaz tüketim desteği bulunuyor. İlk kez 2022’de başlatılan bu destek, her yıl genişletilerek devam ediyor. Peki, 2025 kış destek ödemeleri ne zaman başlıyor? Kimler kış destek ödemelerinden yararlanabilir?

1 /5 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025–2026 kış döneminde dar gelirli hanelerin artan ısınma maliyetlerine karşı korunması için yeni bir destek programını resmen başlattı. Resmi açıklamalara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kış destek ödemeleri 4 Aralık 2025 (bugün) itibarıyla başlıyor. İlk indirimler 15 Aralık 2025 tarihinde Doğal Gaz faturalarına yansıtılmaya başlayacak.

2 /5 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kış Destek Ödemeleri Ne Zaman Başlıyor? Destek programının ödeme takvimi de netleşti. İlk indirimler 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren doğalgaz faturalarına otomatik olarak yansıtılacak. Ödemeler vatandaşların banka hesaplarına aktarılmayacak, doğrudan fatura üzerinde indirim şeklinde uygulanacak. Bu yöntem, desteğin doğrudan amaç doğrultusunda kullanılmasını garanti altına alıyor. Sistem, Aralık ayından itibaren üçer aylık dönemlerle işlemeye devam edecek ve kışın en yoğun yaşandığı Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayacak şekilde düzenli destek sağlanacak.

3 /5 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kış desteği ödemelerinden kimler yararlanacak? Kimler kış destek ödemelerinden yararlanabilir sorusunu merak edenler için, Kış destek ödemeleri, gelir düzeyi düşük, sosyal güvencesi olmayan ve ısınma giderlerinde zorlanan hanelere öncelik veriyor. Temel şartlar şöyle: Gelir kriteri: Hane başına aylık gelir, asgari ücretin net tutarının 2/3’ünden az olmalı. Engelli veya yaşlı bireylerin bulunduğu hanelerde bu sınır esnetilebiliyor. Hane halkı: En az bir çocuk (0-18 yaş) veya engelli birey barındıran aileler öncelikli. Tek başına yaşayan yaşlılar da (65 yaş üstü) kapsama giriyor.

4 /5 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kış destek ödeme destek başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet üzerinden: “Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti” ekranından online başvuru yapın. TC kimlik numaranızla giriş yaparak formu doldurmak yeterli. SYD vakıfları: İkamet ettiğiniz il/ilçedeki vakfa şahsen veya posta yoluyla dilekçe gönderin. Ayrıca ALO 183 Sosyal Destek Hattı da aranabilmekte.