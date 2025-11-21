TOKİ KURA SONUCU ÇEKİLİŞİ TARİH AÇIKLAMASI 2025: 1+1, 2+1 TOKi 500 Bin Konut Projesi kura çekimi ne zaman yapılacak, TOKİ sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler kura çekimi takvimine çevrildi. Cumhurbaşkanlığı himayesinde hayata geçirilen ve dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen dev projede, hak sahipleri noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Engellilerden gençlere, emeklilerden şehit yakınlarına kadar farklı gruplar için ayrılan kontenjanlar dikkat çekerken, kura sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı merak konusu oldu.