TOKİ KURA SONUCU ÇEKİLİŞİ TARİH AÇIKLAMASI 2025: 1+1, 2+1 TOKi 500 Bin Konut Projesi kura çekimi ne zaman yapılacak, TOKİ sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

15:5620/12/2025, Cumartesi
G: 20/12/2025, Cumartesi
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projelerinden biri olan TOKİ 500 Bin Konut Projesi’nde kura heyecanı başladı. Başvuruların sona ermesiyle birlikte milyonlarca vatandaş “1+1 ve 2+1 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?” sorusuna yanıt arıyor. Hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimi sonrası, konut teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler kura çekimi takvimine çevrildi. Cumhurbaşkanlığı himayesinde hayata geçirilen ve dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen dev projede, hak sahipleri noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Engellilerden gençlere, emeklilerden şehit yakınlarına kadar farklı gruplar için ayrılan kontenjanlar dikkat çekerken, kura sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı merak konusu oldu.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

TOKİ Hak Sahipliği Kura Çekilişi: 29.12.2025-27.02.2026

Konut Belirleme Kurası: Şubat 2026 itibarıyla

Gayrimenkul Satış Sözleşmelerinin İmzalanmaya Başlaması: Şubat 2026 itibarıyla.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ hak sahipliği kura çekilişi 29.12.2025-27.02.2026 tarihleri arasında yapılacak.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ GERİ İADE EDİLECEK Mİ?

Hak sahipliği kurasında ismi çıkmayan vatandaşlara ödedikleri 5000 TL'lik başvuru ücreti iade edilecek.

