EYT misali emeklilik istikameti oluştu! Bağkur prim indirimi, taşerona kadro ve kademeli emeklilik...

Bağ-Kur’lulara erken emeklilik yolunu açacak kritik düzenleme için geri sayım başladı. Hükümet, SSK ile Bağ-Kur arasındaki prim günü farkını ortadan kaldırmak üzere düğmeye basarken, Bakan Vedat Işıkhan çalışmanın 2026’nın ilk yarısında tamamlanacağını açıkladı.
Milyonlarca Bağ-Kur’luyu yakından ilgilendiren prim eşitleme düzenlemesi yeniden gündemde. SSK ve Bağ-Kur arasındaki gün farkını kapatacak çalışma için süreç hızlanırken, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan düzenlemenin 2026’nın ilk yarısında hayata geçirileceğini bildirdi.
EMEKLİLİKTE PRİM ŞARTLARI
SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’da emeklilik için farklı prim gün şartları uygulanıyor.
SSK’da (4A): 8 Eylül 1999 öncesi 5000–5975 gün, bu tarihten sonra 7000 gün, 2008 sonrası kadın-erkek tüm çalışanlarda 7200 gün prim gerekiyor.
Emekli Sandığı’nda: Kadınlar için 7200 gün (20 yıl), erkekler için 9000 gün (25 yıl) prim ödeniyor. Bağ-Kur’da: 8 Eylül 1999 öncesi kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 gün; sonrasında ise her iki cins için 9000 gün şartı bulunuyor.
YENİ DÜZENLEME KİMLERİ KAPSAYACAK?
Düzenlemeden ilk etapta basit usulde vergilendirilen küçük esnafın yararlanması bekleniyor. Berber, bakkal, kasap, terzi gibi 10 kişi ve altında işçi çalıştıran esnaf ile çiftçi Bağ-Kur’lular bu kapsama dahil olacak. Düzenlemenin genişletilmesi halinde tüm Bağ-Kur’lular ve isteğe bağlı sigortalı ev kadınlarının da yararlanması gündeme gelebilecek.
BAĞ-KUR’DA PRİM GÜNÜ 7200’E DÜŞECEK
Yeni yasa ile Bağ-Kur’lular için prim şartı 9000 günden 7200’e inecek. Böylece 25 yıl yerine 20 yıl prim ödeyen esnafa 5 yıl erken emeklilik hakkı doğacak. Düzenleme aynı zamanda 1800 gün daha az prim ödeme imkanı sağlayacak.
YAŞ ŞARTI DEVAM EDECEK
Prim indirimi yaş şartını değiştirmeyecek. Buna göre 7200 günü tamamlayan Bağ-Kur’lular, kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşını doldurduklarında emekli olabilecek. Ancak EYT kapsamındakiler yaşa takılmadan emekli olabilecek.
İHYA İLE EKSİK GÜNLER TAMAMLANABİLECEK
Prim borcu nedeniyle günleri dondurulmuş olan Bağ-Kur’lular, ihya imkanıyla bu günlerini yeniden canlandırabilecek. Böylece eksik primlerini tamamlayarak emeklilik hakkı elde edebilecekler.
KİMLER YARARLANACAK?
Düzenlemeden Bağ-Kur statüsünde olanlar yararlanacak. Farklı kurumlarda çalışması olanlarda ise son 7 yıl kuralı uygulanmaya devam edecek. Son 1261 gün hangi kurumda geçtiyse emeklilik şartları o kuruma göre belirlenecek. Eğer son dönem Bağ-Kur’dan yatırılmışsa 7200 gün şartı esas alınacak.
BAŞVURU ŞARTI OLACAK MI?
Prim günleri otomatik olarak düşeceği için ayrıca başvuru yapılmayacak. 7200 gün ve yaş şartını tamamlayanlar, SGK müdürlüklerine başvurarak emeklilik işlemlerini başlatabilecek.
EYT’Lİ BAĞ-KUR’LULAR İÇİN FIRSAT
EYT kapsamındaki Bağ-Kur’lular için de düzenleme avantaj sağlayacak. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar, 9000 günü beklemeden 7200 günle emekli olabilecek. Böylece hem yaş beklemeden hem de 5 yıl erken emeklilik hakkı kazanacaklar.
TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?
Torba yasa ile birlikte 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor.
İşte, Torba Yasa maddeleri ve içeriği son durum:
"Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalar başlatıldı.
İsteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruluyor. Bu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözü doğrultusunda gerçekleştirilecek ve zamanı ve şartları oluştuğunda hayata geçirilecek.
Sistemle ilgili sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla fikir alışverişi yapılacak, ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelinerek düzenleme hayata geçirilecek.
Bu düzenleme orta vadede gerçekleştirilecektir."