Altın, küresel belirsizliklerin ve enflasyon endişelerinin ana limanı olmaya devam ediyor. 25 Kasım 2025 verileriyle öne çıkan altın fiyatları, yatırımcıların gözünü 2026 yılına çevirmesine neden oldu. Peki, Gram altın 2026'da hangi seviyeleri görecek? Ons altın tahmini ne yönde? İslam Memiş 2026 altın fiyatları için net rakamı verdi. Uzman tahminleri ışığında, altın fiyatları 2026 seyrini ve piyasayı etkileyecek temel faktörleri detaylıca inceliyoruz.
Güncel altın fiyatları (25 Kasım 2025 Salı)
Serbest piyasada gram altın (saat 10:00 itibariyle) alış 5.649,04 TL, satış 5.649,81 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın 9.038,46 TL’den alınırken, 9.237,45 TL’ye satılıyor. Cumhuriyet altını ise 36.836,79 TL’den işlem görüyor.
2026 Yılı Altın Fiyatlarını Etkileyecek Temel Faktörler
Altın fiyatlarının 2026'daki seyrini tahmin etmek, küresel ekonominin üç ana dinamiğine bağlıdır:
1. Küresel Enflasyon ve Faiz Politikaları
Enflasyon, altının en büyük dostudur. Eğer küresel enflasyon hedeflenen seviyelerin üzerinde kalmaya devam ederse, altın fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskı sürecektir.
Merkez Bankası Faizi: ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) gibi kurumların 2026'da faiz artırım döngüsünü bitirip indirim sinyalleri vermeye başlaması, faizsiz bir varlık olan altının cazibesini artıracaktır.
2. Jeopolitik Riskler ve Belirsizlikler
Dünyanın farklı bölgelerindeki siyasi gerilimler, savaşlar veya büyük ekonomik krizler, yatırımcıları doğal olarak güvenli liman olan altına yönlendirir. 2026'da tansiyonun yükselmesi, Ons altının hızlı bir sıçrama yapmasına neden olabilir.
3. Dolar Endeksinin (DXY) Seyri
Altın (Ons) dolar üzerinden fiyatlandığı için, Dolar Endeksi'nin (DXY) zayıflaması genellikle altın fiyatlarını yükseltir. 2026'da küresel ticaret dengelerindeki değişimler ve ABD ekonomisine dair beklentiler, DXY'nin seyrini ve dolayısıyla Ons altın tahminini doğrudan etkileyecektir.
Altın yükseldi mi?
Gözde yatırım araçlarından altın da hareketlilik devam ediyor. Altının ons fiyatı bugün saat 10:00 itibariyle 4,142 dolardan işlem görüyor. Düne göre değişim oranı %0.13. 25 Kasım 2025 güncel gram altın fiyatı düne göre yüzde 0.23 artış gösterdi.
Altın Neden Uzun Vadeli Yatırımdır?
Altın, "Evergreen" (Her zaman yeşil kalan) yatırım formunda kalmaya devam eden nadir varlıklardan biridir. Bunun temel nedenleri:
Koruma Aracı: Altın, tarihsel olarak paranın değer kaybetmesine (enflasyon) ve ekonomik krizlere karşı en güçlü koruma aracı olduğunu kanıtlamıştır.
Sınırlı Arz: Altın, basılıp çoğaltılamayan, arzı sınırlı doğal bir kaynaktır. Bu yapısal özelliği, uzun vadede değerini korumasını sağlar.
Merkez Bankası Talebi: Dünyadaki merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme amacıyla sürekli altın alımı yapması, piyasayı destekleyen kalıcı bir taleptir.
İslam Memiş 2026 altın fiyatları için net rakamı verdi!
Altın yatırımcısı, elinde altını olanlar ya da altın almayı düşünenler ise gözünü 2026 yılına çevirdi. Finans analisti İslam Memiş'ten çok çarpıcı altın değerlendirmeleri geldi.
Finans analisti İslam Memiş'ten çok çarpıcı altın değerlendirmeleri geldi.
"EKİM AYINDA ALMAYIN UYARILARIMIZ VARDI"
Haber Global canlı yayınında konuşan Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatları ile ilgili değerlendirmelerinde şu ifadeleri kullandı:
"Altın tarafında bugün 4010 dolar seviyesi var şu an. Malum Ekim ayında almayın uyarılarımız vardı. İşte o 4000 dolar seviyesinin altına sarkmalar başlayınca işte o kademeli alım yapmak lazım. Gram altın da gerilemeye devam ediyor. Gümüşün ons fiyatı 50 dolar seviyesinin altına sarktı.
GRAM ALTIN 2026 YILINDA 8000 TL OLUR MU?
Ben yaklaşık 2 haftadır kamuoyuna 2026 yılına ilişkin öngörümü açıkladım. Ons altın tarafında 4800 - 4880 dolar seviyesi, gram altında ilk etapta 8000 TL. Daha sonra bakacağız dünyadaki şartlara göre yukarı yönlü revize yapacağız mı yapmayacağız mı? Mesela bu yıl 5000 liraya kadar öngörümüz vardı maksimum, yani 4.500 liraydı, hani belki bir gerginlik olursa 5.000'e kadar yükselir... Bugün 6000'li rakamları gören bir Türkiye ekonomisi var karşımızda.
"5 HANELİ RAKAMLAR DA GÖRÜLEBİLİR"
Dolayısıyla orada da bir sürpriz yaşanmazsa 2026 yılında bu sefer 2026 yılında 5 haneli rakamlar da görülebilir. Eğer 2025 yılındaki sürprizler yaşanırsa... Bilmiyoruz yani o süreci daha çok var. Ama altın dünyada güvenli liman olma özelini tekrar takip edecek. Ama işte altın biriktiremiyoruz, fiyatları çok yükseldi diyen vatandaşlarımıza ne diyoruz? Gümüş var. Gümüşün gram fiyatı 68 TL seviyesinde. Ben 120 lira ve üzerini bekliyorum 2026 yılında gümüşün gram fiyatında. Altının gram fiyatı 5 haneli görme olasılığı varsa gümüşün gram fiyatında 3 haneli rakamı görme olasılığı güçlü. Ons tarafta da 75 dolar ve üzerindeki rakamları beklemeye devam ediyorum.
2026 ÖNGÖRÜSÜ
Şimdiki koşullar yani bugünkü ekonomik koşullar 2026 yılında altın ve gümüşü destekliyor. Yine her ne kadar sular durulsa da yani yılı biraz daha pozitif, şirin bir şekilde piyasalar kapatmayı sever genelde Kasım, Aralık ayında. Şu anda bir problem yok ama sonuç itibarıyla 2026 yılında riskler devam ediyor, İsrail Ortadoğu'da rahat durmayacak, yine Kafkaslardaki savaş süreci devam ediyor, belirsizlikler devam ediyor. Birçok etken var karışıklığı destekleyen. O yüzden altın ve gümüş güvenli limandır yine 2026 yılında"
Gram altında serbest piyasalarda 5.762 TL seviyesini referans gösteren Memiş, Ekim ayındaki 6.282 TL seviyesinin manipülasyon fiyatlaması olduğunu ifade etti. Gram altında maliyet yapılabilecek bandın ise 5.500 TL ile 5.750 TL aralığı olduğunu açıkladı.