Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları silinecek mi sorusunun yanıtı araştırma konusu olmaya devam ediyor. 11. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin yasalaşması ile birlikte milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren GSS prim borçları silinecek. İşte baz alınacak tarih...
GSS prim borcunun silineceği ile ilgili detaylar sorgulanıyor. TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelecek 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin yasalaşmasıyla bazı genel sağlık sigortası prim borçlarında düzenlemeye gidilecek. Peki, GSS prim borcu silinecek mi? Genel Sağlık Sigortası GSS prim borcu affından kimler yararlanacak?
GSS PRİM BORÇLARI SİLİNİYOR!
Edinilen bilgilere göre, ilerleyen günlerde TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelecek 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin yasalaşmasıyla bazı genel sağlık sigortası primi borçlarına ilişkin düzenlemeye gidilecek. Bu düzenlemeyle, 1 Ocak 2016 tarihinden önceye ait ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.
3.2 MİLYAR LİRALIK BORÇ SİLİNECEK
Böylece, 1 milyon 477 bin kişinin ödeyemediği 3,2 milyar liralık genel sağlık sigortası primi borcu silinecek. Özellikle vatandaşların çeşitli nedenlerle ödeyemediği ya da ödemeyi unuttuğu düşük tutarlı alacaklardan vazgeçilecek bu düzenlemenin, yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor.