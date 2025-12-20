EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2026 HESAPLAMA TABLOSU: Emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? 16.881 TL alanlar...

2026 Ocak döneminde uygulanacak emekli maaşı zammı için tablo büyük ölçüde netleşmeye başladı. SSK (4A) ve BAĞ-KUR (4B) emeklilerinin alacağı zam oranını belirleyecek 5 aylık enflasyon farkı yüzde 11,21 olarak kesinleşirken, nihai oran TÜİK’in 5 Ocak’ta açıklayacağı aralık ayı verisiyle belli olacak. Gözler şimdi yeni maaş hesaplamalarına çevrildi.
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2026 Ocak maaş zammında kritik viraj aşıldı. Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte emekliler şimdiden yüzde 11,21’lik artışı garantiledi. Aralık ayı enflasyonunun eklenmesiyle birlikte yeni maaşlar netleşecek.
SON ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ocak ve temmuz dönemlerinde olmak üzere yılda 2 kez maaşlarında artış yaşanıyor. Bu artışlar her 6 ay için ortaya çıkan genişlemelerle belirleniyor.
Kasım ayı sonu itibarıyla 5 aylık kümülatif enflasyon %11,21 olarak gerçekleşti. Kalan 6. ve son veri ise 5 Ocak Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanacak ve yüzdeler ortaya çıkacak. 5 aylık net emeklilik zammı kapsamında 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı ise 18 bin 773 liraya yükselecek.
2026 OCAK EMEKLİ ZAMMİ TAHMİNLERİ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıl sonu enflasyonu için "yüzde 31 seviyede bitireceğiz" şeklinde yaptığı konuşma, TCMB aralık ayı Piyasası Anketi'nin verdiği yüzde 31,17 ve 6,5 farkın performans payı olarak artışa dahil olmak üzere şekillerdeki tahminler çeşitli senaryoları doğuruyor. Buna göre;
Merkez Bankası anketine göre 6 aylık zam oranı %12,42 olacak.
Yıl sonu çıkışının üst bandına göre 6 aylık zam oranı %13,99 olacak
6,5 puanlık fark eklemese 6 aylık zam oranı %18,92 olacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,42 oranında zam alıyorsa en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 977 TL'ye çıkacak. Yüzde 13,99 oranındaki zamla en düşük emekli maaşı 19.242 TL'ye yükselecek.