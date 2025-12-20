ABD'den terör örgütü DEAŞ’a Suriye'de operasyon

ABD kuvvetleri, 13 Aralık'ta Suriye'nin Palmira kentinde ABD kuvvetlerine yönelik saldırıya doğrudan yanıt olarak, DEAŞ savaşçılarını, altyapısını ve silah depolarını ortadan kaldırmak için Suriye'de Şahin Vuruşu Operasyonu'nu başlattı. Bu bir savaşın başlangıcı değil, bir intikam