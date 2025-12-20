Yeni Şafak
ABD'den terör örgütü DEAŞ’a Suriye'de operasyon

ABD'den terör örgütü DEAŞ’a Suriye'de operasyon

01:4820/12/2025, Cumartesi
G: 20/12/2025, Cumartesi
AA
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, ABD kuvvetlerinin Suriye’de DEAŞ’a yönelik “Şahin Vuruşu Operasyonu”nu başlattığını açıkladı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, koalisyon güçleri Suriye’nin Rakka, Deyrizor, Tedmur ve Humus illerinde DEAŞ hücrelerine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Kaynaklar ayrıca, ABD’ye ait güçlerin Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesinde bulunan askeri üslerinden DEAŞ hücrelerini hedef alan füze saldırıları düzenlendiğini belirtti.

DEAŞ’a karşı kurulan ve yaklaşık 90 ülkenin yer aldığı uluslararası koalisyon, örgütün yeniden yapılanmasını engellemek amacıyla bölgede sık sık operasyonlar düzenliyor.


Şahin Vuruşu Operasyonu'nu

Öte yandan
ABD Savaş Bakanı Hegseth
, ABD kuvvetlerinin DEAŞ’a yönelik bir operasyon başlattığını şu sözlerle duyurdu:
"
ABD kuvvetleri, 13 Aralık'ta Suriye'nin Palmira kentinde ABD kuvvetlerine yönelik saldırıya doğrudan yanıt olarak, DEAŞ savaşçılarını, altyapısını ve silah depolarını ortadan kaldırmak için Suriye'de Şahin Vuruşu Operasyonu'nu başlattı. Bu bir savaşın başlangıcı değil, bir intikam
ilanıdır.
"

