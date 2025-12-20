ABD'den terör örgütü DEAŞ’a Suriye'de operasyon

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, ABD kuvvetlerinin Suriye’de DEAŞ’a yönelik “Şahin Vuruşu Operasyonu”nu başlattığını açıkladı.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, koalisyon güçleri Suriye’nin Rakka, Deyrizor, Tedmur ve Humus illerinde DEAŞ hücrelerine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.
Kaynaklar ayrıca, ABD’ye ait güçlerin Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesinde bulunan askeri üslerinden DEAŞ hücrelerini hedef alan füze saldırıları düzenlendiğini belirtti.
DEAŞ’a karşı kurulan ve yaklaşık 90 ülkenin yer aldığı uluslararası koalisyon, örgütün yeniden yapılanmasını engellemek amacıyla bölgede sık sık operasyonlar düzenliyor.
