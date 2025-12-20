Yeni Şafak
GSS PRİM BORÇLARI SON AÇIKLAMALAR: GSS prim borçları silinecek mi, ne zaman belli olur?

12:3120/12/2025, Cumartesi
Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının silinip silinmeyeceği, 11. Yargı Paketi’ne ilişkin gelişmelerle birlikte yeniden gündeme geldi. TBMM süreci devam eden kanun teklifiyle milyonlarca kişiyi ilgilendiren GSS borçlarına yönelik önemli bir düzenleme yapılması bekleniyor. Gözler, borçların hangi tarihe kadar olan kısmı kapsayacağına çevrildi.

GSS prim borcu bulunan milyonlarca vatandaş, “borçlar silinecek mi?” sorusuna yanıt arıyor. Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen düzenlemenin yasalaşması halinde, belirli bir tarihe kadar oluşan Genel Sağlık Sigortası borçları için yeni bir adım atılması öngörülüyor.

GSS PRİM BORÇLARI SİLİNİYOR!

 Edinilen bilgilere göre, ilerleyen günlerde TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelecek 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin yasalaşmasıyla bazı genel sağlık sigortası primi borçlarına ilişkin düzenlemeye gidilecek. Bu düzenlemeyle, 1 Ocak 2016 tarihinden önceye ait ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

3.2 MİLYAR LİRALIK BORÇ SİLİNECEK

Böylece, 1 milyon 477 bin kişinin ödeyemediği 3,2 milyar liralık genel sağlık sigortası primi borcu silinecek. Özellikle vatandaşların çeşitli nedenlerle ödeyemediği ya da ödemeyi unuttuğu düşük tutarlı alacaklardan vazgeçilecek bu düzenlemenin, yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor.

