ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: Zam beklentisi yükseldi! Yeni asgari ücret için en net rakam açıklandı mı?

MESAJLAR BEKLENTİYİ YÜKSELTTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İşverenler de elini taşın altına koymalı” mesajı, beklentileri yukarı çekti. Ankara kulislerinde asgari ücretin 27 bin TL ile 30 bin TL bandında şekillenebileceği konuşuluyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yıl sonu enflasyonunu yüzde 31 civarında öngörmesi de tahminlerin bu seviyeye odaklanmasına neden oldu.