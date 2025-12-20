Yeni Şafak
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: Zam beklentisi yükseldi! Yeni asgari ücret için en net rakam açıklandı mı?

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: Zam beklentisi yükseldi! Yeni asgari ücret için en net rakam açıklandı mı?

20/12/2025, Cumartesi
2026 yılı asgari ücret zammı için yürütülen görüşmelerde ikinci toplantı geride kalırken, pazarlık süreci kritik bir eşiğe geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın işçi sendikalarıyla yaptığı temaslar sonrası Türk-İş ve Hak-İş’in talepleri komisyona iletildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işverene yönelik “çalışanı enflasyona ezdirmeyiz” mesajı beklentileri yükseltirken, gözler üçüncü toplantıda netleşecek rakama çevrildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısının tamamlanmasıyla birlikte 2026 yılı için zam maratonu hız kazandı. İşçi ve işveren cephesinden gelen talepler masaya yatırılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son çıkışı kulislerde zam oranlarına dair yeni senaryoların konuşulmasına neden oldu. Milyonların merak ettiği yeni asgari ücret için kritik adres üçüncü toplantı olacak.

ASGARİ ÜCRETTE İKİNCİ TUR TAMAMLANDI: ZAM FORMÜLLERİ MASADA

Asgari ücret görüşmelerinde ikinci toplantı geride kaldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlığında yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda bir araya geldi. Toplantıya işçi kesimini temsil eden Türk-İş katılmazken, hükümet ve işveren tarafını temsilen TİSK yer aldı. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK tarafından hazırlanan enflasyon, büyüme ve maliyet raporları komisyona sunuldu. Sunulan veriler doğrultusunda asgari ücret zammına ilişkin olası senaryolar değerlendirildi.

BAKAN IŞIKHAN’DAN YOĞUN MESAİ

İkinci toplantı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, taraflarla yoğun bir görüşme trafiği yürüttü. Bakan Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile yaptığı görüşmenin ardından, işçi tarafının taleplerini komisyona taşıdı. Işıkhan, sürecin sosyal diyalog çerçevesinde sürdürüleceğini vurgulayarak, işçiyi enflasyona ezdirmeyen, işvereni de zorlamayan bir denge hedeflediklerini ifade etti.

YÜZDE 14’LÜK FARK GÜNDEMDE

Komisyondaki görüşmelerde, işçi tarafının özellikle geçmiş dönemden kalan yüzde 14’lük enflasyon farkını gündeme getirdiği öğrenildi. Bu başlık, zam pazarlığında öne çıkan unsurlar arasında yer aldı.

KRİTİK TARİH: ÜÇÜNCÜ TOPLANTI

Asgari ücrette rakamın netleşmesi için gözler üçüncü toplantıya çevrildi. Henüz resmi tarih açıklanmazken, toplantının önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor.

Kulislerde, üçüncü toplantıda zam oranının açıklanmasının güçlü bir ihtimal olduğu konuşuluyor. Uzlaşma sağlanamaması durumunda komisyonun dördüncü kez toplanması gündeme gelecek.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET TABLOSU

Hâlihazırda uygulanan asgari ücret rakamları şöyle:

Brüt: 26.005,50 TL

Net: 22.104,67 TL

İşverene toplam maliyet: 30.556,46 TL

Bu maliyetin 4.030,85 TL’si SGK primi, 520,11 TL’si işsizlik sigortası primi olarak hesaplanıyor.

MESAJLAR BEKLENTİYİ YÜKSELTTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İşverenler de elini taşın altına koymalı” mesajı, beklentileri yukarı çekti. Ankara kulislerinde asgari ücretin 27 bin TL ile 30 bin TL bandında şekillenebileceği konuşuluyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yıl sonu enflasyonunu yüzde 31 civarında öngörmesi de tahminlerin bu seviyeye odaklanmasına neden oldu.

MERKEZ BANKASI ANKETİ DE İPUCU VERDİ

Merkez Bankası’nın Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 31,17 olarak kayda geçti. Bu oranın baz alınması halinde net asgari ücretin yaklaşık 29 bin TL seviyesine çıkabileceği hesaplanıyor.

MASADAKİ ZAM SENARYOLARI

Farklı oranlara göre öne çıkan hesaplamalar şöyle:

%20 zam: Net 26.584 TL

%25 zam: Net 27.630 TL

%28,5 zam: Net 28.404 TL

%30 zam: Net 28.735 TL

%35 zam: Net 29.841 TL

%40 zam: Net 30.946 TL

SON SÖZ KOMİSYONDA

Asgari ücrette nihai rakam, yapılacak toplantılar ve Aralık ayı enflasyon verileri sonrasında netleşecek. Milyonlarca çalışanın gözü, komisyonun vereceği karara çevrildi.

