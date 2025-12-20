Yeni Şafak
Balıkesir'de insansız hava aracı düştü

13:2620/12/2025, Cumartesi
DHA
İnceleme için Ankara’ya gönderildi.
Balıkesir’in Manyas ilçesine bağlı Salur Mahallesi’nde bir insansız hava aracı (İHA) boş bir araziye düştü. Bölgede çalışan çiftçiler tarafından bulunan İHA, güvenlik güçlerine teslim edildi.


Balıkesir'de insansız hava aracı düştü
Gündem / Balıkesir
20 Aralık, Cumartesi

Balıkesir'de, henüz kime ait olduğu belirlenemeyen İHA’nın düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak İHA üzerinde inceleme yaptı.

Rus menşeli olup olmadığı henüz netleşmeyen insansız hava aracı, detaylı teknik inceleme yapılmak üzere Ankara’ya gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.



#İHA
#Balıkesir
#Manyas
