Türk F-16'ları Karadeniz’de İHA düşürdü

04:0016/12/2025, Salı
G: 16/12/2025, Salı
Karadeniz’de bir İHA Türk hava sahasına yaklaşınca alarm durumuna geçildi. Havalanan F-16 kontrolden çıktığı tespit edilen İHA’yı meskun mahal dışında emniyetli bölgede vurarak düşürdü.

Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen insansız hava aracının (İHA) F-16’larımız tarafından vurularak düşürüldü. Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada, Karadeniz üzerinden Türk hava sahasına yaklaşan bir hava izinin tespit edildiği ve rutin prosedürler kapsamında takibe alındığı belirtildi. Hava sahasının güvenliğinin sağlanması amacıyla, NATO ve milli kontroldeki F-16'lara alarm reaksiyon görevi verildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Söz konusu hava izinin kontrolden çıktığı anlaşılan bir insansız hava aracı olduğu belirlenmiş herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, meskun mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürülmüştür."



